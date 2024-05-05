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и привёз в аэропорт/билеты им были приобретены заранее/. В 7 утра нас в аэропорту Луксора встречал гид Шериф. Гид прекрасно говорит по русски. На комфортабельном минивене мы в течение дня посетили все запланированные объекты. У нас была прекрасная возможность погулять по храмам без толчеи и без ограничения по времени. Был перерыв на обед/включен в стоимость поездки/. Далее мы отправились в Карнакский комплекс и Луксорский храм. Это просто потрясающе, описать словами сложно, это надо видеть собственными глазами. Особая благодарность гиду за интересный рассказ, гостеприимство(у него замечательная семья), приятные подарки, внимательное отношение к туристам. По окончании экскурсии нас привезли в аэропорт и уже в 21-30 мы были в отеле. В общем мы остались очень довольны и программой и организацией. Спасибо огромное Валиду и Шерифу. И чисто практический совет- одевайтесь в одежду с длинными рукавами и полностью закрывайте ноги (жара, солнце печёт нещадно) или пользуйтесь солнцезащитным кремом, здесь моря нет и жара ощущается гораздо сильнее, чем в Шарм-эль-Шейхе.