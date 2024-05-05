1 день
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Начало: Отель размещения
Расписание: Каждую среду в 4:00; каждую субботу в 4:00
19 окт в 04:00
23 окт в 04:00
$830 за всё до 2 чел.
1 день 18 часов
Дух старого Каира, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
19 окт в 03:00
20 окт в 03:00
$776 за всё до 8 чел.
1 день 21 час
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 01:00 до 22:00 следуещего дня
19 окт в 01:00
20 окт в 01:00
$850 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 мая 202424 апреля мы с супругом были на индивидуальной экскурсии в Луксоре из Шарм-эль-Шейха. Рано утром нас Валид забрал из отеля
- ААртем2 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Все хорошо организовано по времени, посмотрели все самые яркие места и достопримечательности! Остались очень довольные! Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 776 до 850. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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