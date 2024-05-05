Индивидуальные туры в Шарм-Эль-Шейхе с личным гидом

Найдено 3 тура в категории «Индивидуальные» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $776. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Полеты на самолетах
7 отзывов
1 день
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Начало: Отель размещения
Расписание: Каждую среду в 4:00; каждую субботу в 4:00
19 окт в 04:00
23 окт в 04:00
$830 за всё до 2 чел.
Дух старого Каира, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Пешая
На автобусе
1 день 18 часов
Дух старого Каира, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
19 окт в 03:00
20 окт в 03:00
$776 за всё до 8 чел.
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
1 день 21 час
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 01:00 до 22:00 следуещего дня
19 окт в 01:00
20 окт в 01:00
$850 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
    24 апреля мы с супругом были на индивидуальной экскурсии в Луксоре из Шарм-эль-Шейха. Рано утром нас Валид забрал из отеля
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    и привёз в аэропорт/билеты им были приобретены заранее/. В 7 утра нас в аэропорту Луксора встречал гид Шериф. Гид прекрасно говорит по русски. На комфортабельном минивене мы в течение дня посетили все запланированные объекты. У нас была прекрасная возможность погулять по храмам без толчеи и без ограничения по времени. Был перерыв на обед/включен в стоимость поездки/. Далее мы отправились в Карнакский комплекс и Луксорский храм. Это просто потрясающе, описать словами сложно, это надо видеть собственными глазами. Особая благодарность гиду за интересный рассказ, гостеприимство(у него замечательная семья), приятные подарки, внимательное отношение к туристам. По окончании экскурсии нас привезли в аэропорт и уже в 21-30 мы были в отеле. В общем мы остались очень довольны и программой и организацией. Спасибо огромное Валиду и Шерифу. И чисто практический совет- одевайтесь в одежду с длинными рукавами и полностью закрывайте ноги (жара, солнце печёт нещадно) или пользуйтесь солнцезащитным кремом, здесь моря нет и жара ощущается гораздо сильнее, чем в Шарм-эль-Шейхе.

  • А
    Артем
    2 мая 2024
    Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
    Экскурсия очень понравилась! Все хорошо организовано по времени, посмотрели все самые яркие места и достопримечательности! Остались очень довольные! Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Индивидуальные»

Самые популярные туры этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
  2. Дух старого Каира, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
  3. Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Петра
Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в октябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 776 до 850. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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