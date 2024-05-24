Обязательно выбирайте эту экскурсию, но хорошо подготовьтесь. Поездка в автобусе тяжелая, возьмите подушки, спф, теплую одежду на ночное время и читать дальше
в автобус, а также перекусить. Шикарные места, отличная команда, отдельное спасибо гиду Омару - все рассказанное было мало того, что очень интересно, так еще и создавалось настроение, улыбки, отличная компания! Это действительно стоящая поездка. Обязательно соглашайтесь на поездку по Нилу, ну а музей и пирамиды не нуждаются в описании - потрясающе!
Что понравилось: автобус действительно комфортный, есть кондиционер, рекомендуем занимать места спереди, чтобы можно было откинуть спинку кресла, мы заняли предпоследние читать дальше
места и нас попросили не откидывать, было меньше места, чем у тех, кто спереди, а нужно было ещё спать в дороге)
В Каир доехали достаточно легко, все спали.
В музее были примерно час, атмосфера потрясает, хотелось бы конечно больше времени там провести, походить самостоятельно. Далее нам предложили прогулку на лодке по Нилу, стоит 10$ с человека, мы взяли и не пожалели, панорама красивая, можно посмотреть Каир, гид из рассказывал в пусти интересные вещи, говорил на русском отлично, было приятно его слушать и главное интересно. Далее мы поехали на обед, который входит в стоимость, кормили вкусно, был шведский стол, потому берите завтрак с собой, на остановке в пути в кафе очень дорого, мы взяли перекус: печенье и энергетик, вышло 10$.
Что понравилось:
1. Автобус был достаточно комфортный, удалось поспать в дороге.
2. В автобусе продавали воду по адекватной цене.
3. Гид, который был читать дальше
в самом Каире, хорошо говорил по-русски и интересно рассказывал.
4. Не было долгих ожиданий, все шло в хорошем темпе по заявленной программе.
Что не понравилось:
1. Автобусный гид на столько плохо говорил по-русски, что даже с плохим уровнем английского, когда объясняли по-английски, мы поняли больше.
2. Сама система того, что в автобусе в одной группе люди, говорящие на 4-х разных языках: 4 раза одно и тоже слушаешь на разных языках вместо более подробного рассказа на одном.
3. На обратном пути автобусный гид переполошил весь автобус, просил меняться местами, чтобы подсадить рядом двух местных девушек, которые среди ночи всех разбудили своими криками, что им не удобно ехать.
4. На Пирамидах было мало времени: если кататься на верблюде, то совсем не останется времени сделать фото у Пирамид, надо сразу бежать в автобус.
5. На верблюде нас вели дети дошкольного возраста (что сомнительно в плане безопасности), которые попрошайничали, хотя в автобусе нас уверяли, что если платить через них, то больше денег никто не будет просить.
6. Магазины масел и папируса: когда ты не успеваешь посмотреть Пирамиды, а потом 40 минут сидишь в магазине, это очень расстраивает.
7. Гид на обратном пути предложил купить у него шаурму, сказав, что другой возможности поесть не будет, а в итоге после остановили в кафе, где было дешевле.
Большое спасибо за экскурсию. Скажу честно, были опасения в связи с полученной информацией от отельного гида, которая впоследствии оказалось полной читать дальше
неправдой.
Наталья помогла мне с оформлением визы.
В путь отправились на большом, комфортном автобусе, с конвоем, пара остановок, 8 часов заняла дорога, все спали.
В Каире гид Али нам провел интересную экскурсию. Конечно, были заезды в магазины, но на 30-40 минут, кто-то там делал покупки. Что ж, это издержки групповой экскурсии, я понимаю. По бюджету не дотягиваю до экскурсии без магазинов))
Лодку по Нилу рекомендую брать, чтобы передохнуть от жары и быстрее добраться до ресторана на обед.
В целом, экскурсия за свои деньги - топ!
P.S. Не верьте всем словам отельного гида, это поможет вам сэкономить нервы и деньги 50-60% от его цен на экскурсии.
М
Мария
18 января 2024
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
Покупая экскурсию, будьте готовы к тому, что все заявленные временные рамки, особенно во второй день будут подвинуты. В 00:30 в читать дальше
отеле вы не будете, скорее ближе к трем часам утра.
Дорога из и в Шарм-эль-шейх очень мучительная. К этому тоже морально нужно подготовиться.
Сама экскурсия отличная, очень насыщенная. Рекомендую не покупать прогулку по Нилу. Вас в течении 20 минут покатают по короткому рукаву на разбитой лодке, заявленной цены однозначно не стоит. То же самое с лошадиными повозками у пирамид.
Времени в каирском музее критически мало. Папирусную фабрику, фабрику масел (которые по своей сути являются магазинами, где конечно все самое лучшее и конечно нужно немедленно купить) можно было бы выкинуть не краснея. Бездарно потраченные несколько часов.
Александрия очень красивый город, но по факту время в самом городе не превышает 4 часов. Большая его часть почему-то отдана на библиотеку, в которой, если вы не являетесь фанатом египетского кино и современного искусства смотреть особенно нечего. В зал с античным искусством требуется отдельный билет - он в программу не входит. Оставшиеся два часа это галопированная пробежка по городу. Билет в цитадель в стоимость не входит, на аквариум дается 7 минут. Только бросить взгляд на рыб и бежать дальше. Выходит, что больше времени проводишь в пути туда и обратно. Для ознакомления с городом неплохо, наверное, особенно если есть понимание, что в Египет больше возвращаться не планируете.
Очень понравились экскурсоводы Саид и Ахмед.
Ю
Юлия
28 августа 2023
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
Прекрасно организованная экскурсия, в первый день посмотрели всё что было по программе в Каире, потом нас заселили в отель с читать дальше
чудесным видом на пирамиды, поужинали, отдохнули. Утром за нами приехала машина и гид, съездили в Александрию всё посмотрели там и вернулись обратно. Нас посадили на автобус обратно в Шарм. Всё чётко и прекрасно организованно.
Впечатления от экскурсии положительные. Нужно понимать, что время в пути из Шарма, с учетом блок-постов, составит почти 8,5 часов. Мы читать дальше
брали с собой подушку, это скрасило переезд. Гид Ахмед - супер! Манера вести экскурсию просто умора, насмеялись. Очень понравился Каирский музей, но людей конечно много. Пирамиды - грандиозные! Очень впечатляют! 30 минут свободного времени на фото в принципе хватило. В магазинах папируса и масел поглазели, но, как-то и не купили ничего. Спасибо за организацию!
Планировал поездку заранее, заказывал через сайт. В аэропорту специально брали себе визы. Пришлось отстоять небольшую очередь. В автобусе по пути читать дальше
в Каир удалось немного поспать, так что дорога прошла нормально (спинка кресла откидывалась, брали с собой тревел-подушки). С нами был гид и сопровождающий. Оба адекватные, приятные ребята. Информации, как по мне, дали достаточно. Некоторым туристам в автобусе, судя по комментариям, хотелось больше. У меня не было каких-то особых ожиданий от музея, но выставка и рассказ гида произвели на меня впечаиление. Ну и пирамиды, конечно, мощь! Спасибо
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