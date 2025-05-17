Индивидуальная
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Кито: лучшее в столице Эквадора
Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его многовековому прошлому
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
28 июн в 09:00
$125 за всё до 10 чел.
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Прогулка по Кито + посещение линии экватора
Вспомнить эпоху Испанской империи, побывать в храмах разных орденов и постоять в середине мира
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29 июн в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
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Завтра в 08:30
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Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр17 мая 2025Спасибо огромное! Давиду,за целый день эмоций, культуры и особенности Эквадорской жизни, еще не раз вернемся, однозначно рекомендуем друзьям!
- ДДмитрий18 февраля 2025Диаманда подстроилась под наше расписание, уложилась в довольно сжатое время, при этом смогла показать всё самое интересное. Диаманда - интересный рассказчик, много всего знает из истории города / страны.
- ЮЮрий11 февраля 2024Хочется отметить пунктуальность,порядочность,скромность Диаманды,как человека и знание истории,архитектуры и вопросов повседневной жизни людей в Эквадоре. Очень приятный собеседник и экскурсовод,легко
Ответы на вопросы от путешественников по Кито в категории «Летние»
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