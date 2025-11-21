Вулканы, общины индейцев и экзотические животные: Эквадор и Галапагосские острова индивидуально
Искупаться в кратере, полюбоваться водопадами, погулять по нацпаркам и поучаствовать в ритуале
Начало: Аэропорт Кито, Эквадор, по времени вашего прилёта
«Здесь проводят исследования по охране природы и размножению черепах»
14 сен в 08:00
12 окт в 08:00
$1900 за человека
Экспедиция на Галапагосы и в Амазонию с комфортом: активный этнотур в Эквадор
Погулять по кратеру вулкана, заглянуть на какао к индейскому племени и изучить ночные джунгли
Начало: Аэропорт Кито, 8:00
«Уже по дороге в лодж Guacamayo EcoLodge (или аналогичный) мы увидим первую дикую природу и познакомимся с растительностью тропических джунглей»
3 окт в 08:00
3 апр в 08:00
$2960 за человека
Эквадор и Галапагосы. 14 дней. Вся необходимая информация в описании
Так выглядят реальные цены на тур в Эквадор и Галапагосы на 14 дней
«И он откроется нам шепотом лиан, криками обезьян, сиянием звезд и мудростью людей, живущих в гармонии с природой»
20 авг в 10:00
19 сен в 10:00
от 2500 ₽ за человека
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