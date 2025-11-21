Вулканы, общины индейцев и экзотические животные: Эквадор и Галапагосские острова индивидуально
Искупаться в кратере, полюбоваться водопадами, погулять по нацпаркам и поучаствовать в ритуале
Начало: Аэропорт Кито, Эквадор, по времени вашего прилёта
14 сен в 08:00
12 окт в 08:00
$1900 за человека
Экспедиция на Галапагосы и в Амазонию с комфортом: активный этнотур в Эквадор
Погулять по кратеру вулкана, заглянуть на какао к индейскому племени и изучить ночные джунгли
Начало: Аэропорт Кито, 8:00
3 окт в 08:00
3 апр в 08:00
$2960 за человека
Эквадор и Галапагосы. 14 дней. Вся необходимая информация в описании
Так выглядят реальные цены на тур в Эквадор и Галапагосы на 14 дней
20 авг в 10:00
19 сен в 10:00
от 2500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кито в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Кито
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Кито
Сколько стоит тур в Кито в августе 2026
Сейчас в Кито в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 1900 до 2960. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Кито и местам Эквадора в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эквадора