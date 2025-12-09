Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Бохол: шоколадные холмы, долгопяты и плавучий ресторан
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от $230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад на Бохоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие к водопаду Канумантад на Бохоле. В пути вас ждут тропические пейзажи и рисовые террасы, а на месте - пикник и купание
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
$257 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
Прокатиться на самом длинном и высоком зиплайне на Филиппинах - и не только
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
$231 за всё до 3 чел.
