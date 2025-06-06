Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Бохол: шоколадные холмы, долгопяты и плавучий ресторан
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от $230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
Прокатиться на самом длинном и высоком зиплайне на Филиппинах - и не только
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$231 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад на Бохоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие к водопаду Канумантад на Бохоле. В пути вас ждут тропические пейзажи и рисовые террасы, а на месте - пикник и купание
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
$257 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2025Все было просто прекрасно и познавательно. Организация экскурсии на высоте, без накладок.
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Про организатора экскурсии:
При бронировании данной экскурсии у меня возникли сложности. Обычно подтверждается все быстро, но в этот раз я ждала
- ЮЮлия15 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, Дмитрий хорошо знаком с материалом и местами. Также помог с организацией индивидуальной лодки на следующий день, не пришлось самим заморачиваться поиском. Рекомендую!
- ООльга21 января 2024Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
- ВВадим17 января 2024Спасибо Дмитрию за прекрасный день на Бохоле! Все было здОрово! Дмитрий приятный, тактичный в общении. Хорошо подает материал при этом не перегружая информацией. Нам очень понравилась организация и наполнение программы. Рекомендуем! Успехов!
- ДДмитрий12 января 2024Нам очень понравилось. Дима смог скорректировать маршрут с учетом наших пожеланий. Все было хорошо организовано, быстро, просто, понятно.
Мы увидели все, что хотели.
Видно, что человек готовился, а не говорил отсебятину. Все было подкреплено цифрами, фактами. Молодец:)
- ААнастасия18 декабря 2023Было очень правильно взять экскурсию, потому что самостоятельно мне кажется мы бы не выбрались на остров Бохол. Мы посмотрели обычную
- ИИрина13 ноября 2023У нас было два… нет, не пакета травы, а два дня отдыха в командировке, и мы решили провести их на
