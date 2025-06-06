читать дальше

сутки - ответа не было. С помощью тех поддрежки в итоге получилось связаться с Дмитрием. Он сообщил, что дата которую я выбрала (она на момент бронирования была доступна) у него занята и он может предложить на замену другого гида. Далее, когда я согласилась, Дмитрий опять пропал на несколько часов и опять пришлось писать в поддержку. Когда мы договорились уже, внесли предоплату, выяснилось, что другой гид не знает про одну из точек (эко-ферма) и нам было предложено самим на английском пообщаться с владельцем фермы. Я предложила в таком случае убрать эту точку и снизить стоимость. Дмитрий отказался и сказал что это дополнение к маршруту (хотя в плане экскурсии она есть), что если мы ее уберем ничего не поменяется.



Про экскурсию.

Экскурсия по итогу состоялась, мы посетили все точки. По эко-ферме с нами пробежался ее хозяин. Хорошо, что мы немного знаем английский, частично понимали о чем он рассказывал.

Сама гид Дарья очень приятная и харизматичная девушка. С ней было интересно поболтать. Она дала нам советы какие места мы можем еще посетить, скинула точки на карте, дала контакты водителя, с кем мы на следующий день съездили на сардин. Подсказала в каких ресторанчиках можно вкусно поесть. Спасибо ей большое!