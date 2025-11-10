Описание экскурсииНачните ваш вечер с увлекательного путешествия по острову Бохол, где вас ждет встреча с удивительными природными чудесами. После заката вы отправитесь на реку Абатан (Abatan River), где вас ждет сафари за светлячками. На традиционной лодке вы проплывете через мангровые заросли, которые с наступлением темноты превращаются в настоящую сказку: тысячи светлячков зажигают свои огоньки, создавая волшебное световое шоу. Перед этим вас ждет небольшая экскурсия по острову, где вы сможете насладиться живописными пейзажами и узнать больше о природе и культуре Бохола. Этот тур идеально подходит для романтиков, семей и всех, кто хочет окунуться в атмосферу волшебства и насладиться красотой природы под звездным небом. Важная информация: Групповой тур. Стоимость за группу из расчета от 1 до 5 человек включительно. Возможно с детьми. Подтверждение бронирования экскурсии - за 14 дней до начала тура (при наличии свободных дат в расписании).
Ежедневно. в 19 ч.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волшебная атмосфера:** Наблюдение за светлячками в мангровых зарослях - это редкое и завораживающее зрелище, которое создает ощущение сказки и романтики
- Эксклюзивная локация:** Река Абатан - одно из немногих мест в мире, где можно увидеть такое количество светлячков, создающих синхронное световое шоу
- Экологический аспект:** Тур проходит в гармонии с природой, позволяя насладиться красотой мангровых лесов и их обитателей, не нарушая экосистему
- Идеальное время:** Вечерняя экскурсия позволяет избежать дневной жары и насладиться прохладой и спокойствием тропического вечера
Что включено
- -русскоязычный гид на всем протяжении маршрута.
- -трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota (марка авто в зависимости от количества человек в группе. Toyota Vios - 1-3 чел. Toyota Avanza - 4-5 чел.)
- -аренда лодки для наблюдения за светлячками.
Что не входит в цену
- -вх. билеты - 75 песо с человека.
- -фото и видеосъемка.
- -питание и вода.
- -сувенирная продукция.
- -дополнительные трансферы и мероприятия, состоявшиеся не по программе.
Место начала и завершения?
Ваш отель на острове Панглао
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. в 19 ч.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Групповой тур. Стоимость за группу из расчета от 1 до 5 человек включительно. Возможно с детьми
- Подтверждение бронирования экскурсии - за 14 дней до начала тура (при наличии свободных дат в расписании)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
