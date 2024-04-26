Экскурсии от вашего отеля в Бохоле

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Бохоле на русском языке, цены от $210. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Бохол
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Знакомьтесь, Бохол: шоколадные холмы, долгопяты и плавучий ресторан
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $210 за всё до 5 чел.
Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
Погрузитесь в мир Бохола: снорклинг с акулами, обед на реке Лобок, встреча с тарсиерами и захватывающие Шоколадные холмы. Незабываемое приключение
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
Расписание: Ежедневно. В 5 часов утра
3 июля в 05:00
4 июля в 05:00
от $260 за всё до 8 чел.
Филиппины. Бохол - пикник у водопада Канумантад (группа1-8 чел.)
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия к водопаду Канумантад и рисовым террасам Кадапдапан
Проведите день у самого высокого водопада Бохола, наслаждаясь природной красотой и кристально чистой водой. Отличный способ провести время с семьей или друзьями
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
от $260 за всё до 8 чел.
Панглао: снорклинг с черепахами и тайная пещера Хинагданан
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на острова Баликасаг и Верджин
Погружение в мир черепах и живописных островов Бохола. Насладитесь белоснежными пляжами и посетите загадочную пещеру Хинагданан
Начало: Ваш отель на о. Панглао
Расписание: Ежедневно. Начало в 7 часов утра
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от $260 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Про организатора экскурсии: При бронировании данной экскурсии у меня возникли сложности. Обычно подтверждается все быстро, но в этот раз я ждала
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    сутки - ответа не было. С помощью тех поддрежки в итоге получилось связаться с Дмитрием. Он сообщил, что дата которую я выбрала (она на момент бронирования была доступна) у него занята и он может предложить на замену другого гида. Далее, когда я согласилась, Дмитрий опять пропал на несколько часов и опять пришлось писать в поддержку. Когда мы договорились уже, внесли предоплату, выяснилось, что другой гид не знает про одну из точек (эко-ферма) и нам было предложено самим на английском пообщаться с владельцем фермы. Я предложила в таком случае убрать эту точку и снизить стоимость. Дмитрий отказался и сказал что это дополнение к маршруту (хотя в плане экскурсии она есть), что если мы ее уберем ничего не поменяется. Про экскурсию. Экскурсия по итогу состоялась, мы посетили все точки. По эко-ферме с нами пробежался ее хозяин. Хорошо, что мы немного знаем английский, частично понимали о чем он рассказывал. Сама гид Дарья очень приятная и харизматичная девушка. С ней было интересно поболтать. Она дала нам советы какие места мы можем еще посетить, скинула точки на карте, дала контакты водителя, с кем мы на следующий день съездили на сардин. Подсказала в каких ресторанчиках можно вкусно поесть. Спасибо ей большое!

  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Экскурсия очень понравилась, Дмитрий хорошо знаком с материалом и местами. Также помог с организацией индивидуальной лодки на следующий день, не пришлось самим заморачиваться поиском. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «От вашего отеля»

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  1. Знакомьтесь, Бохол
  2. Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
  3. Филиппины. Бохол - пикник у водопада Канумантад (группа1-8 чел.)
  4. Панглао: снорклинг с черепахами и тайная пещера Хинагданан
Сколько стоит экскурсия по Бохолу в июле 2024
Сейчас в Бохоле в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 210 до 260. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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