1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Знакомьтесь, Бохол: шоколадные холмы, долгопяты и плавучий ресторан
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
Погрузитесь в мир Бохола: снорклинг с акулами, обед на реке Лобок, встреча с тарсиерами и захватывающие Шоколадные холмы. Незабываемое приключение
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
Расписание: Ежедневно. В 5 часов утра
3 июля в 05:00
4 июля в 05:00
от $260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия к водопаду Канумантад и рисовым террасам Кадапдапан
Проведите день у самого высокого водопада Бохола, наслаждаясь природной красотой и кристально чистой водой. Отличный способ провести время с семьей или друзьями
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
от $260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на острова Баликасаг и Верджин
Погружение в мир черепах и живописных островов Бохола. Насладитесь белоснежными пляжами и посетите загадочную пещеру Хинагданан
Начало: Ваш отель на о. Панглао
Расписание: Ежедневно. Начало в 7 часов утра
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от $260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Про организатора экскурсии: При бронировании данной экскурсии у меня возникли сложности. Обычно подтверждается все быстро, но в этот раз я ждала
- ЮЮлия15 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, Дмитрий хорошо знаком с материалом и местами. Также помог с организацией индивидуальной лодки на следующий день, не пришлось самим заморачиваться поиском. Рекомендую!
- ООльга21 января 2024Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Бохолу в июле 2024
Сейчас в Бохоле в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 210 до 260. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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