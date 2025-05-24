Индивидуальная
до 3 чел.
Манила: водопады и вулкан в одном туре
Погрузитесь в атмосферу Филиппин, посетив величественные водопады Пагсанхан и вулкан Тааль. Уникальная возможность увидеть природу и культуру страны
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:00
6 июл в 06:00
$450 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Морская симфония Эль-Нидо
Насладитесь удивительным днем среди скал и лагун Эль-Нидо. Проплывите через узкие проходы, откройте тайные бухты и насладитесь красотой природы
Начало: На лодочной станции Эль-Нидо
$392 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Насладитесь видами на вулкан Тааль и зелёные просторы Тагайтая. Путешествие обещает незабываемые впечатления и разнообразные активности для всех
Начало: Ваш отель в г. Манила
Завтра в 06:00
6 июл в 06:00
$308 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 мая 2025Отличная экскурсия с Тохирджоном, нам очень понравилась, получили много информации о Филиппинах, филиппинцах, Маниле. Тохирджон отлично подает на русском языке
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маниле
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Маниле в июле 2025
Сейчас в Маниле в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 308 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Маниле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 1 ⭐ отзыв, цены от $308. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь