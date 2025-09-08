Водопады Пагсанхан и вулкан Тааль

Эта индивидуальная экскурсия предлагает насыщенный день, полный приключений и впечатлений.
Начнётся с поездки из Манилы в провинцию Лагуна, где вы отправитесь на сплав по реке к водопадам Пагсанхан.
После купания и отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Сплав по реке к водопадам
- 🌋 Вид на активный вулкан Тааль
- 🏞️ Прекрасные природные виды
- 🍽️ Обед с видом на вулкан
- 🗺️ Знакомство с культурой Филиппин
Что можно увидеть
- Водопады Пагсанхан
- Вулкан Тааль
- People’s Park
Описание экскурсии
- Выезд из Манилы и переезд в провинцию Лагуна (2,5 ч.)
- Сплав по реке к водопадам Пагсанхан (1,5 ч.)
- Купание и отдых у водопадов (30 мин.)
- Переезд в Тагайтай к вулкану Тааль (2 ч.)
- Отдых в кафе с потрясающим видом на озеро Тааль и вулкан (1 ч.)
- Обед в ресторане с отличной филиппинской и западной кухней и панорамным видом на вулкан Тааль (1,5 ч.)
- Посещение смотровой площадки в People’s Park с прекрасным обзором окружающих гор и прибрежных районов (30 мин.)
- Возвращение в Манилу (2 ч.)
А ещё я расскажу о том, как живут филиппинцы, какие у них традиции и привычки. Поговорим о местной кухне, семье, праздниках и обо всём, что вас заинтересует. Обсудим путешествия по Филиппинам — куда стоит поехать, какие места самые красивые и чем можно заняться, кроме пляжного отдыха. Будет интересно и познавательно!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Terra
- В стоимость включено: аренда лодки, входные билеты, бутилированная вода
- Дополнительно оплачивается обед в ресторане (по меню)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тохирджон — ваш гид в Маниле
Привет! Меня зовут Тохирджон, и я приглашаю вас взглянуть Филиппины с новой стороны. В 2022 году я переехал на остров Лусон — и с тех пор каждый день открываю для
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Н
Никита
8 сен 2025
Очень запоминающаяся экскурсия по водопадам, интересный маршрут до самого водопада на лодке по бурлящей реке, а после купание в самом водопаде. Так же побывали на смотровой площадке с видом на вулкан, пообедали в отличном ресторане с местной кухней с террасой и видом на этот же вулкан. Хорошая организация, комфортный автомобиль и приятная компания Тахира
Светлана
24 мая 2025
Отличная экскурсия с Тохирджоном, нам очень понравилась, получили много информации о Филиппинах, филиппинцах, Маниле. Тохирджон отлично подает на русском языке информацию. Поездка на его машине была приятной и комфортной, он старался всегда пойти нам на встречу и регулировал экскурсию под наши потребности. Подготовился, угостил нас замечательным филиппинским кофе в поездке. Очень приятный молодой человек! Всем рекомендуем)
