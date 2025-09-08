Водопады Пагсанхан и вулкан Тааль

Тохирджон — ваш гид в Маниле

читать дальше себя его новые грани. Здесь удивительная природа, интересные люди и богатая история: и мне нравится делиться этим с путешественниками. Я специализируюсь на природных экскурсиях. Я хочу показать вам не только популярные достопримечательности, но и скрытые жемчужины, о которых знают лишь местные жители. Путешествие со мной — это комфорт, безопасность и максимум впечатлений. Присоединяйтесь — покажу вам Филиппины, которые вас удивят!

Привет! Меня зовут Тохирджон, и я приглашаю вас взглянуть Филиппины с новой стороны. В 2022 году я переехал на остров Лусон — и с тех пор каждый день открываю для