Водопады Пагсанхан и вулкан Тааль

Погрузитесь в атмосферу Филиппин, посетив величественные водопады Пагсанхан и вулкан Тааль. Уникальная возможность увидеть природу и культуру страны
Эта индивидуальная экскурсия предлагает насыщенный день, полный приключений и впечатлений.

Начнётся с поездки из Манилы в провинцию Лагуна, где вы отправитесь на сплав по реке к водопадам Пагсанхан.

После купания и отдыха
у водопадов, путешествие продолжится в Тагайтай, где вас ждёт незабываемый вид на вулкан Тааль.

На смотровой площадке People’s Park вы сможете насладиться панорамой окружающих гор и прибрежных районов. Экскурсия завершится возвращением в Манилу

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Сплав по реке к водопадам
  • 🌋 Вид на активный вулкан Тааль
  • 🏞️ Прекрасные природные виды
  • 🍽️ Обед с видом на вулкан
  • 🗺️ Знакомство с культурой Филиппин
Водопады Пагсанхан и вулкан Тааль© Тохирджон
Водопады Пагсанхан и вулкан Тааль© Тохирджон
Водопады Пагсанхан и вулкан Тааль© Тохирджон
Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Водопады Пагсанхан
  • Вулкан Тааль
  • People’s Park

Описание экскурсии

  • Выезд из Манилы и переезд в провинцию Лагуна (2,5 ч.)
  • Сплав по реке к водопадам Пагсанхан (1,5 ч.)
  • Купание и отдых у водопадов (30 мин.)
  • Переезд в Тагайтай к вулкану Тааль (2 ч.)
  • Отдых в кафе с потрясающим видом на озеро Тааль и вулкан (1 ч.)
  • Обед в ресторане с отличной филиппинской и западной кухней и панорамным видом на вулкан Тааль (1,5 ч.)
  • Посещение смотровой площадки в People’s Park с прекрасным обзором окружающих гор и прибрежных районов (30 мин.)
  • Возвращение в Манилу (2 ч.)

А ещё я расскажу о том, как живут филиппинцы, какие у них традиции и привычки. Поговорим о местной кухне, семье, праздниках и обо всём, что вас заинтересует. Обсудим путешествия по Филиппинам — куда стоит поехать, какие места самые красивые и чем можно заняться, кроме пляжного отдыха. Будет интересно и познавательно!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Terra
  • В стоимость включено: аренда лодки, входные билеты, бутилированная вода
  • Дополнительно оплачивается обед в ресторане (по меню)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тохирджон
Тохирджон — ваш гид в Маниле
Привет! Меня зовут Тохирджон, и я приглашаю вас взглянуть Филиппины с новой стороны. В 2022 году я переехал на остров Лусон — и с тех пор каждый день открываю для
себя его новые грани. Здесь удивительная природа, интересные люди и богатая история: и мне нравится делиться этим с путешественниками. Я специализируюсь на природных экскурсиях. Я хочу показать вам не только популярные достопримечательности, но и скрытые жемчужины, о которых знают лишь местные жители. Путешествие со мной — это комфорт, безопасность и максимум впечатлений. Присоединяйтесь — покажу вам Филиппины, которые вас удивят!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Никита
8 сен 2025
Очень запоминающаяся экскурсия по водопадам, интересный маршрут до самого водопада на лодке по бурлящей реке, а после купание в самом водопаде. Так же побывали на смотровой площадке с видом на вулкан, пообедали в отличном ресторане с местной кухней с террасой и видом на этот же вулкан. Хорошая организация, комфортный автомобиль и приятная компания Тахира
Светлана
Светлана
24 мая 2025
Отличная экскурсия с Тохирджоном, нам очень понравилась, получили много информации о Филиппинах, филиппинцах, Маниле. Тохирджон отлично подает на русском языке информацию. Поездка на его машине была приятной и комфортной, он старался всегда пойти нам на встречу и регулировал экскурсию под наши потребности. Подготовился, угостил нас замечательным филиппинским кофе в поездке. Очень приятный молодой человек! Всем рекомендуем)
