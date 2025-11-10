Экскурсия начинается с захватывающих видов на вулкан Тааль и его бирюзовое озеро. На лодке можно рассмотреть вулкан с разных ракурсов.



Затем путь лежит в Тагайтай, где каждый найдёт занятие по душе: аттракционы, парки, музеи и рестораны. Уникальные виды и этнические локации делают поездку незабываемой. Подходит для взрослых и детей от 5 лет. Путешествие проходит в сопровождении англоязычного гида-водителя

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Тааля и Тагайтая - с ноября по февраль. В это время можно комфортно наслаждаться видами и прогулками на свежем воздухе, не беспокоясь о погодных условиях.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.