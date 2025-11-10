Экскурсия начинается с захватывающих видов на вулкан Тааль и его бирюзовое озеро. На лодке можно рассмотреть вулкан с разных ракурсов.
Затем путь лежит в Тагайтай, где каждый найдёт занятие по душе: аттракционы, парки, музеи и рестораны. Уникальные виды и этнические локации делают поездку незабываемой. Подходит для взрослых и детей от 5 лет. Путешествие проходит в сопровождении англоязычного гида-водителя
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Виды на вулкан Тааль
- 🚤 Прогулка на лодке
- 🎢 Аттракционы в Тагайтай
- 🌳 Природные парки
- 🍽 Филиппинская кухня
- 🏞 Уникальные этнические локации
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения Тааля и Тагайтая - с ноября по февраль. В это время можно комфортно наслаждаться видами и прогулками на свежем воздухе, не беспокоясь о погодных условиях.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Вулкан Тааль
- Sky Ranch Tagaytay
- People’s Park in the Sky
- Puzzle Mansion
- Paradizoo
- Picnic Grove
- Gingerbread house Tagaytay
- Caleruega
- Pink Sisters
Описание экскурсии
06:00 — выезд из Манилы. Мы заедем за вами в отель
08:00 — обзорная точка «Огненный великан». Остановимся у смотровой площадки с видом на вулкан Тааль
08:40 — 2-часовая прогулка на лодке по озеру вокруг вулкана
11:00–16:00 — индивидуальная программа в парке Тагайтай. Вы сможете посетить 4–5 локаций на выбор:
- парк аттракционов Sky Ranch Tagaytay
- парк на вершине горы People’s Park in the Sky
- единственный в мире музей головоломок Puzzle Mansion
- тематический зоопарк Paradizoo
- смотровую площадку и центр развлечений Picnic Grove
- ветряную мельницу и фотогеничный пряничный домик Gingerbread house Tagaytay
- испанскую церковь Caleruega и часовню Pink Sisters
- ресторан филиппинской кухни Bulalo Capital Selfie
16:00— выезд в Манилу
19:00 — прибытие в отель
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota Vios, аренда лодки, русскоязычное сопровождение (удалённо), англоязычный гид-водитель
- Дополнительно оплачиваются развлечения — от 30 до 100 песо за чел., обед — по желанию
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет
- Маршрут может корректироваться из-за погодных условий
- Можем организовать поездку для большей компании: 4–5 чел. на Toyota Avanza — $329 за группу, 6–12 чел. на Toyota Hiace — $492 за группу
- В поездке с вами будет один из гидов-водителей (филиппинец) нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в г. Манила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Маниле
Провели экскурсии для 188 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.Задать вопрос
Входит в следующие категории Манилы
