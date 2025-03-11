Экскурсии по Маниле на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Маниле на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Остров Лусон: главное за один день
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Погрузитесь в атмосферу Лусона: от исторических мест до живописных видов. Откройте для себя культурные и природные сокровища крупнейшего острова Филиппин
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
18 мар в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Задержитесь в Маниле на денек
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Задержитесь в Маниле на денек
Манила открывает свои двери для тех, кто хочет понять филиппинскую культуру и насладиться местной кухней. Узнайте, как город изменился с течением времени
18 мая в 12:00
19 мая в 12:00
$240 за всё до 3 чел.
Манила - первое знакомство
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Манила - первое знакомство
Откройте для себя Манилу с её богатой историей и культурой. Посетите знаковые места и насладитесь видами на вулкан Тааль в комфорте
Завтра в 08:00
18 мар в 08:00
$280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    11 марта 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Евгений знающий, внимательный гид и прятный человек! Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    4 марта 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Хочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря Евгению. Евгений очень быстро вышел на связь и ура!! Он был русскоязычный!!
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    Вся информация про оплату была максимально прозрачной! Нам была интересна флора острова и Евгений быстро сориентировался и построил персональный маршрут. В чётко назначенное время он приехал за нами и мы поехали в мини путешествие!! Гид отличный водитель!!! В нашем путешествие понравилось то, что Евгений сам становится участником и включается в интересы клиента. Евгений останавливался там, где мы просили чтобы сделать фотографии. Благодаря этому мы увидели местный, рыбный рынок, который находился у самого моря. Увидели восход солнца,фруктовые деревья, экзотические цветы. И вот мы у первой, большой остановки-водопады. Мощь и красота,все в одном. Мы сделали много фото, нас никто не подгонял, как это бывает в групповых поездках. Дальше по плану была пещера. Вокруг пещеры расположен дивный красоты сад, за которым ухаживает семья. В пещере вода, тёплая, мягкая, там такая волшебная атмосфера!!! Одной из наших просьб была попробовать местную кухню, и Евгений нас отвёз в маленькое кафе, со словами:" тут нереально вкусно кормят". И он оказался прав. Морепродукты в блюдах национальной кухни и смузи из свежих фруктов восхитительны. Завершилась поездка посещением пляжа, где мы и встретили закат … В заключение хочу поблагодарить Евгения за индивидуальный подход и за то, что благодаря ему мы за короткое время узнали и увидели столько красоты!!!

    Хочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря ЕвгениюХочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря ЕвгениюХочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря ЕвгениюХочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря ЕвгениюХочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря ЕвгениюХочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря Евгению
  • А
    Александр
    8 февраля 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!
    Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!
  • Н
    Надежда
    27 января 2025
    Задержитесь в Маниле на денек
    Спасибо, tripster, что познакомили нас с лучшим до настоящего времени гидом - Яной! Тур был запрошен нами меньше суток, за
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    день до отъезда, после недельного пребывания в Маниле. Гид Яна оказалась мобильной и согласилась нам показать, что мы не успевали посмотреть + внесла свои предложения для наиболее полного впечатления о городе и нравах людей. Точно в согласованное время гид с водителем нас забрали с отеля. Логистика гида и стратегия вождения водителя в загруженных дорогах, учитывая заход солнца, позволили посетить все локации. Гид Яна не только за всю поездку рассказывала, но и слушала наши недельные познания о филиппинцах, отлично вела беседу на любую тему, эрудированная. Водитель очень вежливый, в локациях удобно высаживал, забирал, ждал нас. Довольных и подуставших обратно привез в отель. Машина комфортная, презентабельная. Рекомендуем познавать Манилу с лучшим гидом Яной!

  • О
    Ольга
    18 января 2025
    Задержитесь в Маниле на денек
    Рекомендую, хорошая экскурсия по Маниле. При этом Яна помогла решить личные вопросы, которые у меня возникли во время пребывания на Филиппинах (помогла разобраться с приобретением внутренних перелетов, а также с обменом билетов на концерт)
  • А
    Артур
    11 января 2025
    Задержитесь в Маниле на денек
    Thank you Yana. Great day

Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Маниле в марте 2025
Сейчас в Маниле в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 280. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Маниле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, 24 ⭐ отзыва, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май