Погрузитесь в сердце Манилы за один день! Наш тур проведет вас через старинные улицы Интрамуроса, парковые аллеи в честь национального героя Хосе Ризаля и таинственные залы древней церкви Святого Августина. Завершим путешествие в форте Сантьяго, а современная Манила откроет вам свой динамичный облик.
Этот день станет окном в историю и современность Филиппин, подарив вам яркие впечатления и новые знания.
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30
Описание экскурсии
Погрузитесь в прошлое и настоящее Манилы в увлекательном туре, который за один день проведет вас по знаковым уголкам города, где эхо истории звучит в каждом камне. Что вас ждёт?
- Интрамурос: старинный укрепленный район, где туристы пройдут по улицам, сохранившим дух испанской колониальной эпохи. Здесь можно увидеть древние ворота, крепостные стены и архитектуру, перенёсшуюся через века.
- Парк Ризаль: один из самых значимых парков Манилы, посвящённый национальному герою Хосе Ризалю, чьи идеи о свободе изменили судьбу страны. В парке гости узнают о судьбе Ризаля и его роли в борьбе за независимость.
- Церковь Святого Августина: величественный католический храм XVI века, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот храм поразит красотой и историей — он считается старейшим на Филиппинах и хранит множество артефактов. Здесь вы почувствуете дух средневековья и оцените красоту архитектуры.
- Форт Сантьяго: мощное военное укрепление, где туристы смогут прикоснуться к истории обороны Манилы и вспомнить драматические страницы сражений за город. Форт хранит память о героях и историях борьбы за свободу.
Современная Манила: завершение экскурсии в оживлённых районах Манилы, где можно увидеть контраст колониальной и современной архитектуры, сделать фотографии и ощутить ритм жизни мегаполиса. Манила откроется для вас с новой стороны, вплетая истории прошлого в уникальный колорит настоящего. Важная информация:.
Индивидуальная программа не более 3-х человек. Большее количество по запросу.
Ежедневно согласно календарю.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Интрамурос
- Парк Ризаль
- Церковь Святого Августина
- Форт Сантьяго
- Современная Манила
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Обед
- Трансфер
- Обзорная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно календарю.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Индивидуальная программа не более 3-х человек. Большее количество по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
