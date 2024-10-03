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На машине 14 отзывов 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Задержитесь в Маниле на денек Все грани филиппинской столицы на автомобильной экскурсии «А в сувенирной лавке ремесел познакомитесь с традиционными изделиями: посудой из морских раковин, бамбуковыми предметами, экзотическими украшениями и другой продукцией» $ 240 за всё до 3 чел. 8 часов Индивидуальная Дух Манилы: путешествие сквозь века и легенды Начало: Ваше место пребывания Расписание: Ежедневно согласно календарю. $ 650 за человека На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Остров Лусон: главное за один день Посетить самые эффектные места, узнать о жизни филиппинцев и отдохнуть на пляже Начало: По вашему адресу «Обзорная площадка с видом на залив в Насугбу» $ 250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Манилы Последние отзывы на экскурсии С Сергей Задержитесь в Маниле на денек Манила очень непростой город, он огромный и со сложным трафиком… С Манилой можно познакомится только в сопровождении хорошего гида! Например, наш гид Яна! Очень рекомендуем!!!

А Александр Задержитесь в Маниле на денек читать дальше в таких местах, о которых совсем мало информации. Яна очень замечательный рассказчик и приятный собеседник! Очень интересная экскурсия и замечательный организатор! Рекомендую на все 100!!! Очень благодарны Яне за интереснейшую и содержательную экскурсию по Маниле!!! Не только узнали много нового про столицу, но и побывали

Т Татьяна Задержитесь в Маниле на денек Прекрасно провели время, Яна организовала замечательный маршрут не смотря на то, что экскурсия попала на католическое рождество. Приятный собеседник и замечательный гид. Город оставил очень яркие впечатления. Без гида, можно получить отрицательный опыт и потратить время впустую. Всем хорошего отпуска:)

Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Обзорные»

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