Два лика дикой природы: водопад Хулуган и Затерянная долина - из Манилы
Погрузитесь в контрастные эмоции: от грохота водопада Хулуган до спокойствия Затерянной долины. Этот день запомнится надолго
За один день можно пережить совершенно разные, но одинаково сильные впечатления. Начните с мощного водопада Хулуган, скрытого в глубине джунглей, где брызги создают радужные облака. Затем отправляйтесь в Затерянную долину, чтобы насладиться горячими источниками и природной тишиной. Этот маршрут предлагает уникальный контраст от дикого восторга до медитативного умиротворения. Включены обед и ужин, а также дегустация традиционного филиппинского десерта бибинка
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Мощь водопада Хулуган
🌿 Тишина Затерянной долины
🍽️ Включены обед и ужин
🚗 Комфортабельный транспорт
🍰 Дегустация десерта бибинка
Что можно увидеть
Водопад Хулуган
Затерянная долина
Описание экскурсии
Водопад Хулуган — мощный 70-метровый поток среди скал и джунглей. Брызги разлетаются во все стороны, создавая радужные облака. Вы подойдёте к самому подножию и почувствуете силу воды.
Затерянная долина — горячие источники (38 °C) среди валунов, природная «ванна» под открытым небом. Здесь время течёт по-другому. Это пространство для тишины и размышлений, где можно по-настоящему почувствовать связь с природой.
Обед, ужин и дегустация филиппинского десерта бибинка, приготовленного на банановых листьях (входит в стоимость).
Примерный тайминг
5:00 — встреча и отправление из Манилы 8:00 — регистрация и инструктаж перед посещением водопада Хулуган 11:00–11:30 — дорога от водопада Хулуган к Затерянной долине 13:00 — обед в Затерянной долине 16:20 — ужин в Затерянной долине 17:00 — возвращение в Манилу
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле MG 5 с кондиционером
Обязательно возьмите с собой питьевую воду и рюкзак для личных вещей, наденьте удобную обувь
В цену включено двухразовое питание — обед (шведский стол) и ужин (чай, кофе, соки с закусками), а также дегустация бибинки
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваш гид в Маниле
Провёл экскурсии для 128 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я гид по острову Лусон (Филиппины). Вот уже долгое время я живу в этой замечательной стране и успел по-настоящему полюбить местные традиции, культуру, народ. Буду рад читать дальше
показать вам незабываемые красоты горных массивов с вулканами, серпантинов и нежных лазурных волн океана. Если вы собираетесь посетить Филиппины, обращайтесь — я с радостью разработаю для вас программу и проведу увлекательные экскурсии.