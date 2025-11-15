За один день можно пережить совершенно разные, но одинаково сильные впечатления. Начните с мощного водопада Хулуган, скрытого в глубине джунглей, где брызги создают радужные облака. Затем отправляйтесь в Затерянную долину, чтобы насладиться горячими источниками и природной тишиной. Этот маршрут предлагает уникальный контраст от дикого восторга до медитативного умиротворения. Включены обед и ужин, а также дегустация традиционного филиппинского десерта бибинка

Описание экскурсии

Водопад Хулуган — мощный 70-метровый поток среди скал и джунглей. Брызги разлетаются во все стороны, создавая радужные облака. Вы подойдёте к самому подножию и почувствуете силу воды.

Затерянная долина — горячие источники (38 °C) среди валунов, природная «ванна» под открытым небом. Здесь время течёт по-другому. Это пространство для тишины и размышлений, где можно по-настоящему почувствовать связь с природой.

Обед, ужин и дегустация филиппинского десерта бибинка, приготовленного на банановых листьях (входит в стоимость).

Примерный тайминг

5:00 — встреча и отправление из Манилы

8:00 — регистрация и инструктаж перед посещением водопада Хулуган

11:00–11:30 — дорога от водопада Хулуган к Затерянной долине

13:00 — обед в Затерянной долине

16:20 — ужин в Затерянной долине

17:00 — возвращение в Манилу

