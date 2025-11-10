Экскурсия по Маниле - это возможность за один день увидеть знаковые места столицы Филиппин. Участники посетят исторический центр Интрамурос, где можно ощутить дух колониальной эпохи. Прогулка по парку Ризаль позволит
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический центр Интрамурос
- 🌳 Прогулка по парку Ризаль
- 🗺️ Узнайте о Хосе Ризале
- 👥 Групповая экскурсия с гидом
- 📚 Обзорная программа за один день
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Интрамурос
- Парк Ризаль
Описание экскурсииЕсли вы хотите за один день увидеть как можно больше знаковых мест, предлагаем забронировать обзорную экскурсию по отличной цене в Маниле. Ознакомительная программа в сопровождении гида подарит вам много новых знаний и положительные эмоции. В ходе насыщенного сити-тура вы посетите исторический центр Манилы — Интрамурос, прогуляетесь по знаменитому парку Ризаль и узнаете интригующие детали о судьбе национального героя Филиппин — Хосе Ризаля.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
