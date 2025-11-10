Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше узнать больше о национальном герое Хосе Ризале. В сопровождении опытного гида экскурсанты получат массу новых знаний и положительных эмоций. Это отличный выбор для тех, кто хочет глубже понять культуру и историю Филиппин Экскурсия по Маниле - это возможность за один день увидеть знаковые места столицы Филиппин. Участники посетят исторический центр Интрамурос, где можно ощутить дух колониальной эпохи. Прогулка по парку Ризаль позволит 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Исторический центр Интрамурос

🌳 Прогулка по парку Ризаль

🗺️ Узнайте о Хосе Ризале

👥 Групповая экскурсия с гидом

📚 Обзорная программа за один день

Дмитрий Ваш гид в Маниле Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком $620 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Интрамурос

Парк Ризаль

Описание экскурсии Если вы хотите за один день увидеть как можно больше знаковых мест, предлагаем забронировать обзорную экскурсию по отличной цене в Маниле. Ознакомительная программа в сопровождении гида подарит вам много новых знаний и положительные эмоции. В ходе насыщенного сити-тура вы посетите исторический центр Манилы — Интрамурос, прогуляетесь по знаменитому парку Ризаль и узнаете интригующие детали о судьбе национального героя Филиппин — Хосе Ризаля.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату