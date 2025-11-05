Мои заказы

Манила - первое знакомство

Откройте для себя Манилу с её богатой историей и культурой. Посетите знаковые места и насладитесь видами на вулкан Тааль в комфорте
Путешествие во времени через историю Манилы предлагает уникальную возможность увидеть город-крепость Интрамурос, испанское наследие в Кафедральном соборе и военные казармы Форта Сантьяго.

Посетители узнают о жизни в 18 веке в музее
Каса Манила и смогут насладиться видами на остров и вулкан Тааль из Пиплс Парк ин Скай.

Экскурсия проходит на комфортабельном седане с кондиционером, а все входные билеты включены в стоимость. Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой Филиппин

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторический Интрамурос
  • ⛪ Испанское наследие
  • 🏯 Форт Сантьяго
  • 🏡 Музей Каса Манила
  • 🌋 Вид на вулкан Тааль
Манила - первое знакомство© Евгений
Манила - первое знакомство© Евгений
Манила - первое знакомство© Евгений
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Город-крепость Интрамурос
  • Кафедральный собор
  • Форт Сантьяго
  • Каса Манила
  • Парк Ризаля
  • Дом-музей первого президента
  • Пиплс Парк ин Скай

Описание экскурсии

  • Город-крепость Интрамурос — память о колониальной жизни филиппинцев
  • Кафедральный собор — испанское религиозное наследие города
  • Форт Сантьяго — здесь вы увидите казармы военных и тюрьмы для горожан
  • Каса Манила — музей-квартира в стиле 18 века
  • Дом-музей первого президента — вы узнаете, как Филиппины обрели независимость
  • Пиплс Парк ин Скай — парк с видом на весь остров и действующий вулкан Тааль

Я расскажу связанные с ними интересные факты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане с кондиционером MG5
  • Транспорт и все входные билеты включены в стоимость
  • Обед оплачивается дополнительно (по меню)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Маниле
Провёл экскурсии для 122 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я гид по острову Лусон (Филиппины). Вот уже долгое время я живу в этой замечательной стране и успел по-настоящему полюбить местные традиции, культуру, народ. Буду рад
показать вам незабываемые красоты горных массивов с вулканами, серпантинов и нежных лазурных волн океана. Если вы собираетесь посетить Филиппины, обращайтесь — я с радостью разработаю для вас программу и проведу увлекательные экскурсии.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Евгений
5 ноя 2025
Побывал на экскурсии "Манила — первое знакомство". Все понравилось.
Гид подъехал за мной прямо к отелю во время, назад отвез прямо к аэропорту.
Во время экскурсии, я задавал много вопросов, как по
достопримечательностям, так и по актуальной жизни на Филиппинах, на которые получал развернутые ответы.
Маршрут экскурсии корректировался, согласно моим пожеланиям, в том числе, был заезд за сувенирами и кофе.
Во время остановок, Евгений показывал места, наиболее подходящих для фото и помогал их делать, так как, я был один.
Могу рекомендовать

Андрей
Андрей
21 сен 2025
Отличный гид, учитывающий все пожелания путешественника, и приятный собеседник!
А
Андрей
15 сен 2025
Спасибо большое Евгению за эту увлекательную экскурсию по Филиппинам. Узнал много интересного за эту поездку.
А
Антон
31 июл 2025
Спасибо Евгению за обзорную экскурсию по достопримечательностям Манилы и не только по ним! Непринужденное общение, комфортная машина и интересная историческая информация (без перегруза) сделали нашу поездку увлекательной и приятной! Также
было здорово, что мы поменяли маршрут, заехали на кофейную плантацию и попили вкусный филиппинский кофе. И спасибо за общение на разные темы о жизни на Филиппинах. Однозначно рекомендуем экскурсии с Евгением и желаем процветания его бизнесу!

А
Андрей
17 июл 2025
Огромный респект нашему гиду Евгению за потрясный и интересный экскурс по загадочной Маниле!! Было здорово, очень познавательно и увлекательно! День пролетел как одно незабываемое мгновение! Мы успели много-несколько крутых локаций
совсем не заставили нас скучать! История, культура, религия, традиции и колорит серьезно расширяют кругозор! Мы приехали довольные и отдохнувшие! С Женей было комфортно, легко и интересно! От души, душевно, в душу 😁желаем профессионального развития, побольше заманчивых экскурсий и довольных и счастливых туристов! Спасибо 🌏✈️🏝️

Входит в следующие категории Манилы

