Путешествие во времени через историю Манилы предлагает уникальную возможность увидеть город-крепость Интрамурос, испанское наследие в Кафедральном соборе и военные казармы Форта Сантьяго.
Посетители узнают о жизни в 18 веке в музее
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторический Интрамурос
- ⛪ Испанское наследие
- 🏯 Форт Сантьяго
- 🏡 Музей Каса Манила
- 🌋 Вид на вулкан Тааль
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Город-крепость Интрамурос
- Кафедральный собор
- Форт Сантьяго
- Каса Манила
- Парк Ризаля
- Дом-музей первого президента
- Пиплс Парк ин Скай
Описание экскурсии
- Город-крепость Интрамурос — память о колониальной жизни филиппинцев
- Кафедральный собор — испанское религиозное наследие города
- Форт Сантьяго — здесь вы увидите казармы военных и тюрьмы для горожан
- Каса Манила — музей-квартира в стиле 18 века
- Дом-музей первого президента — вы узнаете, как Филиппины обрели независимость
- Пиплс Парк ин Скай — парк с видом на весь остров и действующий вулкан Тааль
Я расскажу связанные с ними интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном седане с кондиционером MG5
- Транспорт и все входные билеты включены в стоимость
- Обед оплачивается дополнительно (по меню)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Маниле
Провёл экскурсии для 122 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я гид по острову Лусон (Филиппины). Вот уже долгое время я живу в этой замечательной стране и успел по-настоящему полюбить местные традиции, культуру, народ.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
5 ноя 2025
Побывал на экскурсии "Манила — первое знакомство". Все понравилось.
Гид подъехал за мной прямо к отелю во время, назад отвез прямо к аэропорту.
Во время экскурсии, я задавал много вопросов, как по
Андрей
21 сен 2025
Отличный гид, учитывающий все пожелания путешественника, и приятный собеседник!
А
Андрей
15 сен 2025
Спасибо большое Евгению за эту увлекательную экскурсию по Филиппинам. Узнал много интересного за эту поездку.
А
Антон
31 июл 2025
Спасибо Евгению за обзорную экскурсию по достопримечательностям Манилы и не только по ним! Непринужденное общение, комфортная машина и интересная историческая информация (без перегруза) сделали нашу поездку увлекательной и приятной! Также
А
Андрей
17 июл 2025
Огромный респект нашему гиду Евгению за потрясный и интересный экскурс по загадочной Маниле!! Было здорово, очень познавательно и увлекательно! День пролетел как одно незабываемое мгновение! Мы успели много-несколько крутых локаций
