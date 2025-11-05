читать дальше достопримечательностям, так и по актуальной жизни на Филиппинах, на которые получал развернутые ответы.

Маршрут экскурсии корректировался, согласно моим пожеланиям, в том числе, был заезд за сувенирами и кофе.

Во время остановок, Евгений показывал места, наиболее подходящих для фото и помогал их делать, так как, я был один.

Могу рекомендовать

Побывал на экскурсии "Манила — первое знакомство". Все понравилось.Гид подъехал за мной прямо к отелю во время, назад отвез прямо к аэропорту.Во время экскурсии, я задавал много вопросов, как по