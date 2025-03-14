Мини-группа
до 5 чел.
Манила: столица Филиппин в компании гида
Познакомьтесь с Манилой в сопровождении опытного гида. Вас ждут Интрамурос, парк Ризаль и увлекательные истории о Хосе Ризале. Забронируйте тур сегодня
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
$620 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер на пароме Себу - Хетафе
Удобный трансфер на пароме OceanJet между Себу и Хетафе - ваш лучший выбор для комфортного путешествия. Бронируйте заранее и наслаждайтесь поездкой
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
Завтра в 06:30
15 мар в 06:30
$250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Трансфер на минивэне Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо
Насладитесь безопасным и комфортным трансфером между Пуэрто-Принсесой и Эль-Нидо. Минивэн до 8 пассажиров обеспечит удобство и надежность в пути
Начало: Ваш отель в г. Пуэрто-Принсеса или г. Эль-Нидо
Расписание: Ежедневно в 05:00, 07:30, 09:00, 10:30, 13:00, 15:30 и 17:30.
Завтра в 17:30
15 мар в 05:00
$25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «От вашего отеля»
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