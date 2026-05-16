Добро пожаловать в Интрамурос! Вы рассмотрите основные достопримечательности, пройдётесь по атмосферным улочкам. Но наша главная цель — не просто посмотреть Старый город. А создать тёплые снимки на память — с вашими живыми эмоциями и искренними улыбками.
Описание фото-прогулки
- Мы прогуляемся по Старому городу Манилы — Интрамуросу
- Вы увидите собор Святого Августина, Кафедральный собор, музей Каса-Манила и крепость Сантьяго
- А я помогу выбрать самые красивые места — и сделаю атмосферные фото!
Кроме того, я с радостью порекомендую кафе, магазины и места, которые стоит посетить. Отвечу на практические вопросы и поделюсь личным опытом путешествия по островам;)
Организационные детали
- Я снимаю на фотоаппарат Canon R8
- Вы получите не менее 30 фотографий с лёгкой ретушью и цветокоррекцией не позднее чем через 10 рабочих дней после съёмки (я пришлю ссылку на персональную онлайн-галерею)
- Я заберу вас из отеля на комфортабельном автомобиле с водителем — мы вместе доедем до Старого города. После прогулки мы отвезём вас в отель
- Перед встречей мы обсудим ваши ожидания от съёмки, я помогу с подбором гардероба для всех участников
- Маршрут можно корректировать — детали обсудим в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Маниле
Я живу в Маниле с октября 2023 года и активно занимаюсь лайфстайл-фотографией. А также работаю в туризме и организую туры по Филиппинам.
