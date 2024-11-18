Евгений — ваш гид в Маниле

читать дальше показать вам незабываемые красоты горных массивов с вулканами, серпантинов и нежных лазурных волн океана. Если вы собираетесь посетить Филиппины, обращайтесь — я с радостью разработаю для вас программу и проведу увлекательные экскурсии.

Здравствуйте, меня зовут Евгений, я гид по острову Лусон (Филиппины). Вот уже долгое время я живу в этой замечательной стране и успел по-настоящему полюбить местные традиции, культуру, народ. Буду рад