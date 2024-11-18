В авторском путешествии вы получите объёмное представление о крупнейшем острове республики. Посетите локации с вдохновляющими видами. Узнаете тайны, что хранит дом первого президента страны. Навестите обезьянок и сделаете колоритные фото. Увидите один из самых маленьких действующих вулканов на земле — Тааль. А также познакомитесь с филиппинским бытом и культурой.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Дом-музей первого президента Филиппин
- Знакомство с дикими обезьянками в районе Тернате
- Обзорная площадка с видом на залив в Насугбу
- Пляжный отдых и купание
- Собор в Калеруэга
- Чудесный парк и бассейны с рыбками
- Обзорная площадка в Twin Lakes с прекрасным видом на озеро с вулканом Тааль
Филиппинские истории
- Я расскажу, как сформировалась эта замечательная страна в том виде в котором она существует сейчас
- Раскрою секреты дома Агинальдо и познакомлю с историей этой семьи
- Расскажу о местных традициях и быте. Вы увидите, как живут и выживают филиппинцы и с чем им приходится бороться каждый день
- Мы поговорим о духовной жизни страны и влиянии католичества как основной государственной религии на менталитет населения
- Вы узнаете, где и как проходили тайные собрания паломников
- И конечно, получите объёмное представление о природных красотах острова Лусон
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле MG 5
- Дополнительные расходы: питание в ресторане — 500–1500 филиппинских песо на человека в зависимости от ваших предпочтений
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Маниле
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я гид по острову Лусон (Филиппины). Вот уже долгое время я живу в этой замечательной стране и успел по-настоящему полюбить местные традиции, культуру, народ. Буду радЗадать вопрос
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