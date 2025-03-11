Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Погрузитесь в атмосферу Лусона: от исторических мест до живописных видов. Откройте для себя культурные и природные сокровища крупнейшего острова Филиппин
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
18 мар в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Задержитесь в Маниле на денек
Манила открывает свои двери для тех, кто хочет понять филиппинскую культуру и насладиться местной кухней. Узнайте, как город изменился с течением времени
18 мая в 12:00
19 мая в 12:00
$240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Манила - первое знакомство
Откройте для себя Манилу с её богатой историей и культурой. Посетите знаковые места и насладитесь видами на вулкан Тааль в комфорте
Завтра в 08:00
18 мар в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра11 марта 2025Евгений знающий, внимательный гид и прятный человек! Рекомендую!
- ЛЛюдмила4 марта 2025Хочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря Евгению. Евгений очень быстро вышел на связь и ура!! Он был русскоязычный!!
- ААлександр8 февраля 2025Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!
- ННадежда27 января 2025Спасибо, tripster, что познакомили нас с лучшим до настоящего времени гидом - Яной! Тур был запрошен нами меньше суток, за
- ООльга18 января 2025Рекомендую, хорошая экскурсия по Маниле. При этом Яна помогла решить личные вопросы, которые у меня возникли во время пребывания на Филиппинах (помогла разобраться с приобретением внутренних перелетов, а также с обменом билетов на концерт)
- ААртур11 января 2025Thank you Yana. Great day
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Летние»
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