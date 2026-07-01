Индивидуальная
до 2 чел.
Затерянный мир Палавана: тайны подземной реки
Полетать над морем на зиплайне и проплыть сквозь горы на традиционной лодке
Начало: В городе Пуэрто-Принсеса по вашему месту проживани...
«Вы прокатитесь на одном из самых длинных морских зиплайнов и увидите древнее чудо природы — легендарную подземную реку Пуэрто-Принсеса»
13 июл в 06:00
14 июл в 06:00
от $334 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Морская симфония Эль-Нидо: день среди скал и лагун
От Большой лагуны до уединённого пляжа Пайонг-Пайонг - водная прогулка с острова Палаван
Начало: На лодочной станции Эль-Нидо
«чем уникальны изумрудные лагуны архипелага Бакуит — и почему их часто называют природными святилищами»
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
от $360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Снорклинг в лучших локациях острова Корон (обед включён)
Познакомиться с природой Филиппин и её подводным миром
Начало: У порта Корон
«9:50–10:50 — морской заповедник Siete Pecados Marine Park»
Завтра в 10:30
12 июл в 08:30
от $180 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Палавану в категории «Природа и пейзажи»
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