Индивидуальная
до 10 чел.
Бохол: волшебство природы
Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы
Начало: У вашего отеля на острове Панглао. Если вы прожива...
12 июл в 08:00
13 июл в 08:00
от $244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Начало: У вашего отеля на о. Панглао или в г. Тагбиларан
12 июл в 06:00
13 июл в 06:00
от $257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Приключение на остров Бохол - с Панглао
Пообедать на реке, увидеть долгопятов и искупаться у водопада
11 июл в 10:30
12 июл в 10:30
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Ответы на вопросы от путешественников по Панглао в категории «На весь день»
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