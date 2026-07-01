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Экскурсии на 1 день в Панглао

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Панглао на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Бохол: волшебство природы
На машине
На квадроциклах
10 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Бохол: волшебство природы
Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы
Начало: У вашего отеля на острове Панглао. Если вы прожива...
12 июл в 08:00
13 июл в 08:00
от $244 за всё до 10 чел.
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
На машине
На квадроциклах
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Начало: У вашего отеля на о. Панглао или в г. Тагбиларан
12 июл в 06:00
13 июл в 06:00
от $257 за всё до 10 чел.
Приключение на остров Бохол - с Панглао
На машине
12 часов
Индивидуальная
Приключение на остров Бохол - с Панглао
Пообедать на реке, увидеть долгопятов и искупаться у водопада
11 июл в 10:30
12 июл в 10:30
от $170 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Панглао в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Панглао
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Бохол: волшебство природы;
  2. Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах;
  3. Приключение на остров Бохол - с Панглао.
Сколько стоит экскурсия по Панглао в июле 2026
Сейчас в Панглао в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 257. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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