Снорклинг с черепахами, тайная пещера и светлячки

Посетить острова Баликасаг и Хинагданан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Мы встретимся у вашего отеля и отправимся в путешествие по островам. Вооружившись маской и ластами, вы будете искать морских черепах.

Следите за поверхностью воды — они часто высовывают голову, чтобы подышать! А также попробуете найти морских звёзд на белоснежной песчаной косе, побываете в загадочной пещере и посетите фабрику кокосового мороженого.
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и светлячки
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и светлячки
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и светлячки
Ближайшие даты:
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Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание водной прогулки

Наблюдение за дельфинами и снорклинг с черепахами на Баликасаг

Мы окажемся на лучшем рифе центральной части Висайских островов. Вооружившись жилетом, маской и ластами вы отправитесь на поиски морских черепах. Следите за поверхностью воды — они часто высовывают голову. чтобы подышать. Успейте поймать их взглядом и быстро последовать за ними.

Bohol Bee Farm ферма — мастерская по производству мороженного из кокосового молока

Обедаем с летней террасе с чудесным видом на море и пробуем необычное мороженное собственного изготовления. Вы также узнаете тонкости процесса изготовления этого вкусного десерта, но и насладитесь его неповторимым вкусом.

Снорклинг с сардинами

На глубине одного метра водятся косяки сардин! Поймать их нереально — стоит врезаться в эту стаю, они разлетаются во все стороны, чтобы снова потом соединиться где-то позади тебя. А если лечь на воду и не двигаться, они берут в кольцо: чудное, серое, живое облако.

Купание в прохладной кристальной воде пещеры Хинагданан (Hinagdanan Cave)

Пещера Хинагданан — одна из достопримечательностей острова Панглао. Небольшой грот привлекает красивыми скальными образованиями и чистейшим подземным озером. Вокруг водоёма расположились сталактиты и сталагмиты, практически соединяющиеся друг с другу.

Сплав на каяке или лодке и наблюдение за светлячками

Увидеть тысячи светлячков, светящихся в темноте, в богатой мангровой экосистеме реки Абатан. Вы погрузитесь в волшебство ночи, сможете сделать незабываемые фотографии во время сплава на каяке или лодке.

Организационные детали

  • Мы гарантируем, что вы увидите черепах на этой экскурсии
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Выезд – 5:30. Окончание экскурсии (прибытие в отель) — ориентировочно в 22:00

Включено в стоимость

  • Русскоязычный гид на всем протяжении маршрута
  • Аренда лодки на остров Баликасаг
  • Арена лодки (сплав и наблюдение за светлячками)
  • Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером (в зависимости от количества участников в группе возможна замена на легковой автомобиль)

Оплачивается отдельно:

  • Входной билет о. Баликасаг — примерно 350 фил. песо c человека.
  • Входной билет снорклинг с сардинами — 200 песо c человека и гид — 100 песо на группу
  • Входные билеты в п. Хинагданан — 150 фил. песо c человека
  • По желанию возможно арендовать каяк для наблюдения за светлячками — 900 песо с человека
  • Оборудование для снорклинга (ласты, маска, трубка) — можно арендовать на месте
  • Питание и питьевая вода
  • Фото- и видеосъёмка — камеру GoPro возможно арендовать на о. Баликасаг для плавания с рыбками и черепахами
  • Сувенирная продукция

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля на о. Панглао
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.