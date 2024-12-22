Мы встретимся у вашего отеля и отправимся в путешествие по островам. Вооружившись маской и ластами, вы будете искать морских черепах. Следите за поверхностью воды — они часто высовывают голову, чтобы подышать! А также попробуете найти морских звёзд на белоснежной песчаной косе, побываете в загадочной пещере и посетите фабрику кокосового мороженого.

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Описание водной прогулки

Наблюдение за дельфинами и снорклинг с черепахами на Баликасаг

Мы окажемся на лучшем рифе центральной части Висайских островов. Вооружившись жилетом, маской и ластами вы отправитесь на поиски морских черепах. Следите за поверхностью воды — они часто высовывают голову. чтобы подышать. Успейте поймать их взглядом и быстро последовать за ними.

Bohol Bee Farm ферма — мастерская по производству мороженного из кокосового молока

Обедаем с летней террасе с чудесным видом на море и пробуем необычное мороженное собственного изготовления. Вы также узнаете тонкости процесса изготовления этого вкусного десерта, но и насладитесь его неповторимым вкусом.

Снорклинг с сардинами

На глубине одного метра водятся косяки сардин! Поймать их нереально — стоит врезаться в эту стаю, они разлетаются во все стороны, чтобы снова потом соединиться где-то позади тебя. А если лечь на воду и не двигаться, они берут в кольцо: чудное, серое, живое облако.

Купание в прохладной кристальной воде пещеры Хинагданан (Hinagdanan Cave)

Пещера Хинагданан — одна из достопримечательностей острова Панглао. Небольшой грот привлекает красивыми скальными образованиями и чистейшим подземным озером. Вокруг водоёма расположились сталактиты и сталагмиты, практически соединяющиеся друг с другу.

Сплав на каяке или лодке и наблюдение за светлячками

Увидеть тысячи светлячков, светящихся в темноте, в богатой мангровой экосистеме реки Абатан. Вы погрузитесь в волшебство ночи, сможете сделать незабываемые фотографии во время сплава на каяке или лодке.

Организационные детали

Мы гарантируем, что вы увидите черепах на этой экскурсии

Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет

Выезд – 5:30. Окончание экскурсии (прибытие в отель) — ориентировочно в 22:00

Включено в стоимость

Русскоязычный гид на всем протяжении маршрута

Аренда лодки на остров Баликасаг

Арена лодки (сплав и наблюдение за светлячками)

Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером (в зависимости от количества участников в группе возможна замена на легковой автомобиль)

Оплачивается отдельно: