Следите за поверхностью воды — они часто высовывают голову, чтобы подышать! А также попробуете найти морских звёзд на белоснежной песчаной косе, побываете в загадочной пещере и посетите фабрику кокосового мороженого.
Описание водной прогулки
Наблюдение за дельфинами и снорклинг с черепахами на Баликасаг
Мы окажемся на лучшем рифе центральной части Висайских островов. Вооружившись жилетом, маской и ластами вы отправитесь на поиски морских черепах. Следите за поверхностью воды — они часто высовывают голову. чтобы подышать. Успейте поймать их взглядом и быстро последовать за ними.
Bohol Bee Farm ферма — мастерская по производству мороженного из кокосового молока
Обедаем с летней террасе с чудесным видом на море и пробуем необычное мороженное собственного изготовления. Вы также узнаете тонкости процесса изготовления этого вкусного десерта, но и насладитесь его неповторимым вкусом.
Снорклинг с сардинами
На глубине одного метра водятся косяки сардин! Поймать их нереально — стоит врезаться в эту стаю, они разлетаются во все стороны, чтобы снова потом соединиться где-то позади тебя. А если лечь на воду и не двигаться, они берут в кольцо: чудное, серое, живое облако.
Купание в прохладной кристальной воде пещеры Хинагданан (Hinagdanan Cave)
Пещера Хинагданан — одна из достопримечательностей острова Панглао. Небольшой грот привлекает красивыми скальными образованиями и чистейшим подземным озером. Вокруг водоёма расположились сталактиты и сталагмиты, практически соединяющиеся друг с другу.
Сплав на каяке или лодке и наблюдение за светлячками
Увидеть тысячи светлячков, светящихся в темноте, в богатой мангровой экосистеме реки Абатан. Вы погрузитесь в волшебство ночи, сможете сделать незабываемые фотографии во время сплава на каяке или лодке.
Организационные детали
- Мы гарантируем, что вы увидите черепах на этой экскурсии
- Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Выезд – 5:30. Окончание экскурсии (прибытие в отель) — ориентировочно в 22:00
Включено в стоимость
- Русскоязычный гид на всем протяжении маршрута
- Аренда лодки на остров Баликасаг
- Арена лодки (сплав и наблюдение за светлячками)
- Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером (в зависимости от количества участников в группе возможна замена на легковой автомобиль)
Оплачивается отдельно:
- Входной билет о. Баликасаг — примерно 350 фил. песо c человека.
- Входной билет снорклинг с сардинами — 200 песо c человека и гид — 100 песо на группу
- Входные билеты в п. Хинагданан — 150 фил. песо c человека
- По желанию возможно арендовать каяк для наблюдения за светлячками — 900 песо с человека
- Оборудование для снорклинга (ласты, маска, трубка) — можно арендовать на месте
- Питание и питьевая вода
- Фото- и видеосъёмка — камеру GoPro возможно арендовать на о. Баликасаг для плавания с рыбками и черепахами
- Сувенирная продукция