Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол: волшебство природы
Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 06:00
5 апр в 06:00
$206 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Начало: У вашего отеля на о. Панглао
Завтра в 06:00
5 апр в 06:00
$250 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Насладиться магией природы под звёздным небом
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 21:30
5 апр в 19:30
$160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей18 марта 2025Посетили с Дмитрием все основные точки интересов на острове Бохоль - очень живописные места! Даже несмотря на то, что с
- ЕЕлизавета17 марта 2025Экскурсия на Бохоле оставила приятные впечатления. Долгопяты — забавные создания, было интересно увидеть их вживую. Шоколадные холмы выглядят необычно, особенно
- ММихалев2 марта 2025В принципе по Филиппинским меркам не плохо! Понравилось плаванье с сардинами, пещера и светлячки! На черепах очень много народу и не очень симпатичный остров. Дима отработал хорошо! Помог в покупке цветов!
- ССергей12 февраля 2025Безусловно рекомендую эту экскурсию и Дмитрия в качестве проводника. Это был первый активный день на Бохоле, по окончании которого мы
- ААнтон13 января 2025Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде — это было волшебно. Затем
Ответы на вопросы от путешественников по Панглао в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Панглао в апреле 2025
Сейчас в Панглао в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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