Пообедать на реке, увидеть долгопятов и искупаться у водопада
Покажем удивительный Бохол во всей красе и со всех сторон! В программе — круиз по реке Лобок с обедом, встреча с милыми долгопятами, купание у водопада, знаменитые Шоколадные холмы и вечерняя прогулка среди светлячков. По желанию добавим немного экстрима — полёт над джунглями или поездку на квадроциклах.
Описание экскурсии
10:30 — выезд из отеля
По дороге вы узнаете о жизни на Бохоле, местных традициях и особенностях острова.
12:00–13:00 — круиз по реке Лобок
Это плавучий ресторан, который медленно движется среди тропической зелени. Под живую музыку вы попробуете блюда местной кухни и полюбуетесь одной из самых красивых рек Филиппин.
13:30–14:00 — полёт на зиплайне
Протяжённость трассы над рекой Лобок — около 500 м, высота — до 110 м. С высоты открываются потрясающие виды на джунгли, извилистую реку и окружающие холмы.
14:30–15:00 — национальный парк Раджа Сикатуна
Вы познакомитесь с природой одного из крупнейших охраняемых лесных массивов Бохола и покормите обезьян.
15:00–15:30 — заповедник долгопятов
Филиппинские долгопяты — самые маленькие приматы в мире. А как удивительно красивы их огромные глаза!
Здесь же можно попробовать местное мороженое на кокосовом молоке со вкусами манго, дуриана, шоколада, сыра.
15:45–16:30 — водопад Пангас
Можно искупаться и отдохнуть среди тропической природы. В случае плохой погоды предложим посетить другую локацию.
17:00–17:30 — Шоколадные холмы
Это главная достопримечательность Бохола. Со смотровой площадки открывается вид на сотни холмов, уходящих к горизонту. В зависимости от времени года и положения солнца пейзаж постоянно меняет оттенки.
Если пожелаете, у холмов можно покататься на квадороциклах.
19:00–19:40 — светлячки на реке Лоай
На небольшой лодке вы отправитесь вдоль реки, где деревья усыпаны сотнями мерцающих светлячков. Их огни отражаются в воде и создают сказочную атмосферу.
20:30–21:00 — отправляемся обратно в отель
В путешествии вы узнаете:
почему филиппинцы считаются одним из самых дружелюбных народов мира
как устроена повседневность местных, на чём они зарабатывают и какие традиции чтят
как меняются Филиппины под влиянием туризма и современных технологий
какие легенды связаны с Шоколадными холмами и рекой Лобок
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на легковом авто, внедорожнике или микроавтобусе, входные билеты, круиз по реке Лобок, обед в формате шведского стола
Дополнительные расходы (по желанию): зиплайн — $9–12 за чел., поездка на квадроциклах — $20 за чел. за 30 мин., $25 за чел. за 1 ч., мороженое — по меню
Ограничения по активностям: на зиплайн допускаются путешественники от 6 лет вместе с родителями, на квадроциклы — от 5 лет с родителями, с 12 лет самостоятельно
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$170
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Панглао
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Дмитрий — организатор экскурсий и туров по всем направлениям на Филиппинах, тщательно исследовал все туристические острова. Отобрал лучшие места и сопровождающих.
Дарья — гид на острове Бохол. С огромным удовольствием знакомит читать дальшеуменьшить
таких же увлечённых исследователей с живописным филиппинским островом. Подводный фотограф, может рассказать всё про морской мир.
Артур — гид на Себу. Покажет лучшие места, которые таит остров, расскажет факты из истории, позаботится о вашем комфорте и займёт продолжительные переезды беседами, так что вам некогда будет скучать.
Ярослав — гид на Палаване. Прожил 11+ лет на острове, знает его лучше местных. Отлично осведомлён в культурных вопросах. Влюблен в этот остров и кроме базовых экскурсий может устроить поездку по диким местам.
Кристина — гид острова Лусон. Уделит внимание каждому гостю и вовлечет в культуру города Манила. Замужем на филиппинцем. Помимо классических маршрутов, познакомит с удивительными фактами и местами.
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