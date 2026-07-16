Покажем удивительный Бохол во всей красе и со всех сторон! В программе — круиз по реке Лобок с обедом, встреча с милыми долгопятами, купание у водопада, знаменитые Шоколадные холмы и вечерняя прогулка среди светлячков. По желанию добавим немного экстрима — полёт над джунглями или поездку на квадроциклах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $170 за человека

Описание экскурсии

10:30 — выезд из отеля

По дороге вы узнаете о жизни на Бохоле, местных традициях и особенностях острова.

12:00–13:00 — круиз по реке Лобок

Это плавучий ресторан, который медленно движется среди тропической зелени. Под живую музыку вы попробуете блюда местной кухни и полюбуетесь одной из самых красивых рек Филиппин.

13:30–14:00 — полёт на зиплайне

Протяжённость трассы над рекой Лобок — около 500 м, высота — до 110 м. С высоты открываются потрясающие виды на джунгли, извилистую реку и окружающие холмы.

14:30–15:00 — национальный парк Раджа Сикатуна

Вы познакомитесь с природой одного из крупнейших охраняемых лесных массивов Бохола и покормите обезьян.

15:00–15:30 — заповедник долгопятов

Филиппинские долгопяты — самые маленькие приматы в мире. А как удивительно красивы их огромные глаза!

Здесь же можно попробовать местное мороженое на кокосовом молоке со вкусами манго, дуриана, шоколада, сыра.

15:45–16:30 — водопад Пангас

Можно искупаться и отдохнуть среди тропической природы. В случае плохой погоды предложим посетить другую локацию.

17:00–17:30 — Шоколадные холмы

Это главная достопримечательность Бохола. Со смотровой площадки открывается вид на сотни холмов, уходящих к горизонту. В зависимости от времени года и положения солнца пейзаж постоянно меняет оттенки.

Если пожелаете, у холмов можно покататься на квадороциклах.

19:00–19:40 — светлячки на реке Лоай

На небольшой лодке вы отправитесь вдоль реки, где деревья усыпаны сотнями мерцающих светлячков. Их огни отражаются в воде и создают сказочную атмосферу.

20:30–21:00 — отправляемся обратно в отель

В путешествии вы узнаете:

почему филиппинцы считаются одним из самых дружелюбных народов мира

как устроена повседневность местных, на чём они зарабатывают и какие традиции чтят

как меняются Филиппины под влиянием туризма и современных технологий

какие легенды связаны с Шоколадными холмами и рекой Лобок

Организационные детали