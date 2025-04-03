Экскурсии по Панглао на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Панглао на русском языке, цены от $154. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Бохол: волшебство природы
На машине
На квадроциклах
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол: волшебство природы
Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 06:00
11 апр в 06:00
$206 за всё до 12 чел.
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
На машине
На квадроциклах
12 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Начало: У вашего отеля на о. Панглао
Завтра в 06:00
11 апр в 06:00
$257 за всё до 10 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Насладиться магией природы под звёздным небом
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 19:00
11 апр в 19:00
$154 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 апреля 2025
    Бохол: волшебство природы
    Дополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше не могло и быть) Прекрасные,
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    забавные зверьки долгопяты тоже очень понравились. Но вот зиплайн над красивейшем ущелье вызвал самые незабываемые эмоции с последующем обедом на плавучем ресторане по реке Лобок. Очень насыщенная экскурсия на эмоции и впечатления. Диме огромное спасибо, все четко и с комфортом. Бронируйте эти экскурсии, не пожалеете 👍🏻

    Дополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше неДополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше неДополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше неДополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше неДополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше неДополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше неДополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше неДополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше неДополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше неДополню впечатления конкретно по этой экскурсии. Шоколадные холмы в рассветные часы без толп туристов, лучше не
  • Е
    Елена
    3 апреля 2025
    Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
    Благодаря Диме и его прекрасной спутнице Дипси, нам удалось посетить самые незабываемые и красивые места. Организовано все было очень хорошо,
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    время, трансфер с расчетом оказаться на локациях с минимальным количеством туристов и в полной мере насладится прекрасными Филиппинами. Посетили с Димой две экскурсии от обеих полный восторг. Однозначно рекомендую и гида и сами экскурсии к посещению.

    Благодаря Диме и его прекрасной спутнице Дипси, нам удалось посетить самые незабываемые и красивые места. ОрганизованоБлагодаря Диме и его прекрасной спутнице Дипси, нам удалось посетить самые незабываемые и красивые места. ОрганизованоБлагодаря Диме и его прекрасной спутнице Дипси, нам удалось посетить самые незабываемые и красивые места. ОрганизованоБлагодаря Диме и его прекрасной спутнице Дипси, нам удалось посетить самые незабываемые и красивые места. ОрганизованоБлагодаря Диме и его прекрасной спутнице Дипси, нам удалось посетить самые незабываемые и красивые места. ОрганизованоБлагодаря Диме и его прекрасной спутнице Дипси, нам удалось посетить самые незабываемые и красивые места. ОрганизованоБлагодаря Диме и его прекрасной спутнице Дипси, нам удалось посетить самые незабываемые и красивые места. Организовано
  • А
    Алексей
    18 марта 2025
    Бохол: волшебство природы
    Посетили с Дмитрием все основные точки интересов на острове Бохоль - очень живописные места! Даже несмотря на то, что с
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    погодой не очень повезло, нам все понравилось и в этом, безусловно, заслуга Дмитрия! Все было четко спланировано и организовано, заранее даны все рекомендации, программа скорректирована в соответствии с нашими пожеланиями. Без сомнения рекомендую данную экскурсию и Дмитрия всем, кто хочет посмотреть остров и интересно провести время.

  • Е
    Елизавета
    17 марта 2025
    Бохол: волшебство природы
    Экскурсия на Бохоле оставила приятные впечатления. Долгопяты — забавные создания, было интересно увидеть их вживую. Шоколадные холмы выглядят необычно, особенно
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    красиво с высоты. Зип-лайн добавил немного экстрима и открыл классные виды. Все прошло организованно, гид рассказывал интересно и без лишней воды. Хороший вариант для знакомства с островом.

    Экскурсия на Бохоле оставила приятные впечатления. Долгопяты — забавные создания, было интересно увидеть их вживую. ШоколадныеЭкскурсия на Бохоле оставила приятные впечатления. Долгопяты — забавные создания, было интересно увидеть их вживую. Шоколадные
  • М
    Михалев
    2 марта 2025
    Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
    В принципе по Филиппинским меркам не плохо! Понравилось плаванье с сардинами, пещера и светлячки! На черепах очень много народу и не очень симпатичный остров. Дима отработал хорошо! Помог в покупке цветов!
  • А
    Антон
    13 января 2025
    Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
    Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде — это было волшебно. Затем
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    посетили подземную пещеру с её потрясающими сталактитами и узнали много интересного благодаря Дмитрию. Завершением дня стало сказочное наблюдение за светлячками на мангровых деревьях — настоящий магический момент. Дмитрий — профессиональный и душевный гид, который сделал наш день незабываемым. Рекомендуем всем!

    Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде —

Ответы на вопросы от путешественников по Панглао в категории «На машине»

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  3. Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Сколько стоит экскурсия по Панглао в апреле 2025
Сейчас в Панглао в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 154 до 257. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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