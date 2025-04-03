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погодой не очень повезло, нам все понравилось и в этом, безусловно, заслуга Дмитрия! Все было четко спланировано и организовано, заранее даны все рекомендации, программа скорректирована в соответствии с нашими пожеланиями. Без сомнения рекомендую данную экскурсию и Дмитрия всем, кто хочет посмотреть остров и интересно провести время.