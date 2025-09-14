Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг и каньонинг
Проведите день в Себу, плавая с китовыми акулами, наслаждаясь каньонингом и красотой водопадов Кавасан. Откройте для себя райские пляжи Сумилона
Начало: У вашего отеля в г. Себу
Завтра в 04:30
15 сен в 04:30
$231 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Сегодня в 21:00
Завтра в 06:00
от $410 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Себу
Погрузитесь в историю Себу, посетив его главные достопримечательности. Форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилика Санто-Ниньо ждут вас
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
от $200 за человека
