Активности – экскурсии в Себу

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Себу на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях Себу
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях Себу
Познакомиться с морскими обитателями, покорить каньон и увидеть жемчужину Филиппин
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$220 за человека
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
Автопутешествие, спуск по реке и прыжки с водопадов
Завтра в 13:30
10 июня в 05:00
$190 за человека
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Круиз
8 часов
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за человека
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Понаблюдать за подводной жизнью, искупаться в водопаде и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$210 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    20 марта 2024
    Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях Себу
    прекрасная экскурсия - советую. Лана очень ответственно подошла к организации. индивидуальный тур того стоит. одно из лучших впечатлений от пребывания на Филиппинах. На каньонах - красивая природа, интересный маршрут. и самое главное - лучшие гиды. Спасибо им большое!
  • Ю
    Юлия
    9 марта 2024
    Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях Себу
    Спасибо Лана за путешествие! Веселая, добродушная, приятно было провести время в такой компании! И самое главное можно было по моему желанию изменить маршрут)
  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2024
    Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях Себу
    В целом понравилась организация экскурсии, но дорога была тяжеловата, к этому надо быть готовым, экскурсия на целый день с ранним
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    подъемом и примерно 8-10 часов вы проведете в машине. Информацию немного приходилось вытягивать, хотелось бы, чтобы гид днем пока едем сама рассказывала интересные моменты об острове, а не ждала вопросов от клиентов. Понравилось, что все билеты были куплены заранее и не пришлось нигде стоять в очередях. Коньенинг занял особое место в сердце, гид-филиппинец душка, везде помогал еще и успевал все фотографировать.

Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях Себу
  2. Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
  3. Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
  4. Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Сколько стоит экскурсия по Себу в июне 2024
Сейчас в Себу в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Активности», 4 ⭐ отзыва, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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