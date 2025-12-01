Мои заказы

Романтические экскурсии по Себу

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Себу на русском языке, цены от $231. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
На машине
13 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 04:00
11 дек в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
На машине
13 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 03:00
11 дек в 03:00
$231 за всё до 12 чел.
Экзотика острова Бохол
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Сегодня в 21:00
Завтра в 06:00
от $410 за человека
Север острова Себу: сафари-парк и горячие источники
На машине
12 часов
Индивидуальная
Север острова Себу: сафари-парк и горячие источники
Провести день в общении с чудесной филиппинской природой и отдохнуть в целебных бассейнах
11 дек в 10:00
12 дек в 07:00
от $340 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    1 декабря 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    С Дмитрием быстро скорректировали маршрут по нашим пожеланиям и все прошло отлично. Если вы на Себу, каньонинг нельзя обходить стороной, отличный «активити».
  • В
    Владимир
    25 ноября 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Экскурсия отличная, наша группа была 6 человек. Водитель, он же гид, заехал как и договаривались в 4 часа утра. До
    читать дальше

    первой локации дорога заняла около трех часов. Автобус комфортабельный, по дороге можно поспать. Снорклинг с акулами в принципе организован не плохо, но вода уже была немного мутноватая, возможно рано утром вода прозрачнее. Далее заехали на водопад рядом. Потом опять долгий переезд и посещение каньонинга.
    Каждому выделили гида и поехали в горы. Экскурсия довольно продолжительная с очень неплохой нагрузкой на ноги. Лучше всего использовать одежду которая защитит колени и локти от царапин, в нашей группе один разбитый локоть и одно колено. Каньонинг очень понравился хоть мы и очень устали. Сразу после каньонинга нас покормили, было очень вкусно.
    Потом опять переезд и снорклинг с сардинами и черепахами. Все было бы хорошо если бы в этот момент не принесло мусор и поэтому плавали среди пакетов и водорослей. Вернулись очень уставшие.
    В общем экскурсия прошла на отлично советуем посетить.

  • С
    Святослав
    24 ноября 2025
    Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
    Высший уровень сервиса и незабываемая встреча с китовыми акулами

    Планируя эту экскурсию, мы надеялись на что-то особенное, и наши ожидания были
    читать дальше

    не просто оправданы, а превзойдены! Во многом это заслуга нашего гида, Дмитрия.

    Организация: На 5+. За несколько дней до поездки Дмитрий вышел с нами на связь, подробно все объяснил: что надеть, что взять из вещей (спасибо за совет про полотенца и непромокаемые чехлы для телефонов!), описал маршрут.

    Трансфер: Все четко и комфортно. Водитель пунктуален, машина (микроавтобус) новая, с кондиционером, в ней приятно провести несколько часов в дороге.

    Экскурсия: Дмитрий — не просто человек, который знает дорогу. Он увлеченный эксперт, который интересно и живо рассказывает о местах, их истории и природе. Он чувствовал нашу группу и подстраивал темп под нас.

    Кульминация: Встреча с китовыми акулами. Дмитрий все грамотно организовал, проинструктировал по технике безопасности, и вот мы в воде… Это зрелище, от которого перехватывает дыхание! Гигантские, величественные создания, плавающие рядом. Восторг, трепет, невероятные ощущения! Снимки и видео теперь наше главное сокровище.

    Огромное человеческое спасибо Дмитрию за такой продуманный и насыщенный день! Это одна из тех экскурсий, которую вспоминаешь с улыбкой спустя годы. Однозначно 10/10!

  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Дмитрий, огромное спасибо за экскурсию, впечатлений масса, организация на высшем уровне. Гиды весёлые, знающие свое дело профи, создадут атмосферу веселья
    читать дальше

    и безопасности. Чистый, комфортный автомобиль с кондиционером. Отдельное спасибо водителям, которые с понимание относятся к мельчайшим просьбам. Даже если не знаете английский язык, проблем не возникает. Очень рекомнуем, нам все понравилось, ни разу не пожалели. Брали 3 экскурсии у Дмитрия, и везде все прошло на высшем уровне. Каньонинг и квадроциклы особенно рекомендуем, очень крутые впечатления.

  • М
    Малова
    16 ноября 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Нет слов,как круто! Очень объёмная экскурсия! Много эмоций и драйва!Спасибо за организацию на высшем уровне!
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2025
    Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
    Ощущения положительные, распишу подробнее + и -:
    + водитель приехал вовремя
    - из-за того, что водитель все-таки не гид, и на английском
    читать дальше

    говорит почти никак, то не хватает инструкций в моменте типа сейчас полотенце взять, а вещи не брать, а сейчас
    только телефон и деньги и тд. Дмитрий заранее все это наговаривает в аудио, но в моменте сопоставлять с аудио не удобно, позже я приноровилась, нужно запускать просто соответствующее аудио, а уже потом идти
    + акулы белопасны, организовано там местными все немного путано, но чётко - теля передают пр цепочке из рук в руки, потом так же обратно - последний инструктор везет в лодке буквально 20 метров, дальше лодки встают кружком, с лодок акулам кидают аул, они кружат от одной ложки к другой, туристы радостно тусят посередине этого всего, страшно, но это фантастика все равно
    + тумалог оочень красивый. Если сравнивать сами водопады, то он безусловно круче. Двойная радуга впридачу - очень красиво.
    + кайонинг более динамичный, прямо турпоход). Не страшно, не сложно, мило. На всей экускурсии коралки в помощь.
    В плюс отнесу, что очень хорошие гиды местные, заботливые, ровно по одному на каждого туриста, прямо за руку по этим камням и виже проводят, фото делают круто, муж сказал я на расслаблен при таком гиде - не надо никого фоткать)
    Фотики они берут - но больно глазам смотреть как они прыгают прямо вместе с ними в воду, держа на вытянутой руке 🤣. Я продержалась полчаса потом вежливо поменяла телефон на водонепроницаемую гоу про, а телефон спрятала в герму. Ему тоже стало легче жить).
    + обед был очень вкусным, простой вкусный обед. Все время ищу такую еду, но почему-то либо сильно проще, либо сильно сложнее нахожу
    +++ сардины и черепахи. Ну это просто космос. Обязательно доплачивайте небольшую сумму и включайте это 4ой точкой относительно базовой программы. Я плавая с сардинами познала просто дзен)).

  • В
    Валентина
    9 ноября 2025
    Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
    Экскурсия на Бохол была познавательной и интересной. Дмитрий ответил на все интересующие нас вопросы. Программа составлена очень удобно, что на
    читать дальше

    всех локациях было мало людей. На следующий день у нас была экскурсия на акулы, каньонинг и Сардины, но к сожалению из-за тайфуна мы успели посмотреть только акул, остальные точки были уже закрыты, и нам пришлось вернуться обратно. Акулы нас впечатлили, рекомендую обязательно к посещению.

  • И
    Ирина
    8 ноября 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Очень здорово, все локации супер, получили впечатлений гораздо больше, чем ожидали. Уставшие, но ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫЕ!!!! КРУТО!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!! Настоятельно
    читать дальше

    рекомендую эту экскурсию, Дмитрий всегда на связи, с ним можно посоветоваться по любому вопросу, поможет, подскажет. Заказывайте экскурсии у Дмитрия и даже не сомневайтесь, незабываемые впечатления вам гарантированы!!!

  • A
    Anzhelika
    8 ноября 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Однозначно рекомендую к посещению! Это был невероятный день, полный эмоций и приключений. Поплавали полноценно с акулами 🦈 🫶🏻 каньонинг также
    читать дальше

    превзошел все ожидания. Завершили день снорклингом с черепашками и сардинами. Все рекомендации от организатора были очень ценными, Дмитрий оперативно отвечал на вопросы и всегда был на связи.

  • Д
    Динар
    3 ноября 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Брали заказ у Дмитрия на экскурсию к акулам и на водопады и снорклинг с черепахами. Мы просто в восторге! Провели
    читать дальше

    незабываемый день, впечатлений набрались на всю жизнь! Мы были с маленькими детьми, Дмитрий учел все наши пожелания, составил программу под наши хотелки! Все прошло великолепно! Цена тоже очень порадовала. Водитель гид общался с нами на английском языке, никаких проблем не возникло!

  • А
    Алексей
    5 октября 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Всем здравствуйте!
    Огромное спасибо Дмитрию. В течение всего марафона был на связи. Как оперативно отвечал на вновь возникшие вопросы как по
    читать дальше

    трипу, так и не по теме. Ещë раз его сердечно благодарю и однозначно советую другим туристам!!! Незабываемые и положительные эмоции гарантированы!
    С уважением, Алексей.

  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
    Начну с того, что Дмитрий очень компетентный гид. Проинформировал нас обо всем еще до начала экскурсии: что взять, маршрут, дал
    читать дальше

    на выбор несколько доп локаций.
    Водитель приехал вовремя и забрал нас с отеля. Машина была очень комфортабельной.
    Сами экскурсии захватывающие. Особенно китовые акулы. Это просто вау. Впечатления на всю жизнь. Спасибо Дмитрию за такие эмоции)

  • V
    Vartanyan
    18 августа 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Мечты сбываются: акулы, каньоны и безупречный гид на Себу! Искали настоящие приключения на Себу – и нашли идеального гида для
    читать дальше

    этого! Прыжки с водопадов разной высоты, плавание по изумрудным каньонам, природные горки – полный восторг и драйв. Снорклинг с китовыми акулами: это было… неописуемо! Видеть этих гигантов в их стихии, в кристально чистой воде – мечта. Профессионализм, ответственность, дружелюбие и искренняя любовь к своему делу – вот что отличает Дмитрия! Рекомендуем всем, кто хочет получить незабываемые впечатления!

  • А
    Анна
    16 августа 2025
    Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
    Экскурсия прошла замечательно! Очень насыщенный день получился, мы остались в восторге 😊 Дмитрий всё подробно объяснил и был на связи, водитель всё время был рядом и подсказывал по месту. Спасибо за классный день и хорошую организацию ☺️
  • К
    Колганова
    15 августа 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Филиппины - это рай на земле! ❤️
    Огромное спасибо Дмитрию за эту невероятно классный тур. Мы побывали на трех локациях, плавали
    читать дальше

    с акулами!!!! Это шок просто 🫣😍 ходили в пеший тур по каньону (у каждого был свой личный инструктор который помогал идти через препятствия) и плавали с черепахами и рыбками! День был очень насыщенный! Перед прилетом в Себу Дмитрий связался с нами и порекомендовал куда лучше заселиться, что взять с собой и всегда был с нами на связи! Главное что трансфер по локациям был чистый и комфортный, а водитель везде останавливал и ждал нас! Всем советую обращаться к Дмитрию если вы планируете лететь на 🇵🇭 🤝

  • С
    Сергей
    6 августа 2025
    Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
    Прекрасная экскурсия. Снорклинг с акулами - обязательное к посещению место в Себу. Спасибо Дмитрию, всё организовал. Помимо акул день был очень насыщенным: черепахи, сардины, водопад.
  • Н
    Николай
    17 июля 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Дмитрий мне очень помог в организации маршрута по Филиппинам. Я планировал проехать по этим местам самостоятельно, но у меня не
    читать дальше

    получилось бы это сделать, не отвлекаясь на постороннюю суету. Дмитрий взял на себя организационную часть, и мы успели гораздо больше, даже в сэкономленный день взяли вторую экскурсию на Бохол у него же. Кстати, её тоже советую:)
    Дима, спасибо за всё. Впечатления никакими фотографиями не передать, 5-метровые акулы на расстоянии вытянутой руки рядом с тобой в океане и приключение в каньоне дорогого стоят, мы будем вспоминать эти чувства еще долго, пересматривая видео.

  • Е
    Евгений
    13 июля 2025
    Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
    Мы путешествовали с острова Мактан. Старт в 3 утра. Дорога около 4х часов до акул. Хорошо, что взяли тапки для
    читать дальше

    кораллов - набережная максимально неподготовлена для захода в море. Сами акулы очень впечатляющие. Если есть гопро - можно попросить рыбаков заснять вас на фоне акулы.
    Каньонинг - очень красивая природа и очень дружелюбные гиды.
    Но учитывайте, что это развлечение для человека в хорошей физической форме. Шагать по скользким ступеням и камням - непросто.
    Сардины и черепахи - очень красиво. Коралловые тапки - must have.

  • М
    Мария
    4 июля 2025
    Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
    Шикарный тур. Он определенно стоит намного больше чем мы заплатили. С удовольствием вернусь через пару лет еще раз)
  • К
    Кристина
    19 июня 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Это было потрясающе. Мы были с ребенком 4 лет. Ей очень понравилось!!! Прыгала везде с 5 метров и просила еще.
    читать дальше

    Гиды если ребенок устал, берет его на плечи, очень помогли. Китовая акула очень красивая, видели и черепах, и сардин. Все, как заявлено. Водитель милашка

