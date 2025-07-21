Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Себу
Погрузитесь в историю Себу, посетив его главные достопримечательности. Форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилика Санто-Ниньо ждут вас
18 окт в 08:00
19 окт в 08:00
от $200 за человека
Индивидуальная
Знакомьтесь, Себу
Обзорная автопешеходная экскурсия по старейшему городу на Филиппинах
«Храм Лии, построенный Теодорико Адарном в честь любви к своей жене»
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
от $210 за человека
Индивидуальная
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Исследовать подводный мир Филиппин, искупаться в водопаде и побывать в святом месте
«3:00–3:30 — выезд из отеля7:00–8:00 — снорклинг и завтрак9:00–10:00 — водопад Тумалог10:00–13:00 — дорога в монастырь Симала13:00–14:00 — экскурсия по Симале14:00–17:00 — возвращение в отель»
19 окт в 03:00
20 окт в 03:00
от $270 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 июля 2025Тур по Себу с Андреем нам очень понравился. Андрей интересно рассказывает про историю Филиппин, Магеллана и не только. Рекомендуем.
Большим плюсом для нас было, что забрал нас из Мактана.
