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Индивидуальная
13 часов
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях Себу
Познакомиться с морскими обитателями, покорить каньон и увидеть жемчужину Филиппин
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$220 за человека
Индивидуальная
13 часов
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
Автопутешествие, спуск по реке и прыжки с водопадов
Завтра в 13:30
10 июня в 05:00
$190 за человека
Индивидуальная
13 часов
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Понаблюдать за подводной жизнью, искупаться в водопаде и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения20 марта 2024прекрасная экскурсия - советую. Лана очень ответственно подошла к организации. индивидуальный тур того стоит. одно из лучших впечатлений от пребывания на Филиппинах. На каньонах - красивая природа, интересный маршрут. и самое главное - лучшие гиды. Спасибо им большое!
- ЮЮлия9 марта 2024Спасибо Лана за путешествие! Веселая, добродушная, приятно было провести время в такой компании! И самое главное можно было по моему желанию изменить маршрут)
- ЮЮлия15 февраля 2024В целом понравилась организация экскурсии, но дорога была тяжеловата, к этому надо быть готовым, экскурсия на целый день с ранним
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Джунгли»
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Сколько стоит экскурсия по Себу в июне 2024
Сейчас в Себу в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 220. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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