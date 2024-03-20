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По популярности
Индивидуальная
13 часов
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях Себу
Познакомиться с морскими обитателями, покорить каньон и увидеть жемчужину Филиппин
«Водопад Кавасан и обед по-филиппински»
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$220 за человека
Индивидуальная
13 часов
Экзотика острова Бохол
Отправиться в гости к удивительной природе, людям и животным
«Ближе к центру острова вас ждёт следующая остановка — Шоколадные холмы — природное чудо, включённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 13:30
10 июня в 06:00
от $230 за человека
Индивидуальная
13 часов
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
Автопутешествие, спуск по реке и прыжки с водопадов
«Красивейшая природа тропических лесов, бирюзовые лагуны, изумрудная река и впечатляющие активные развлечения — всё это каньониг на реке Канла-Об»
Завтра в 13:30
10 июня в 05:00
$190 за человека
Круиз
8 часов
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
«Увидеть тропические пейзажи, поплавать среди кораллов, домчаться до отдалённых берегов и прикоснуться к иной культуре — вот сколько всего вы успеете за один день»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за человека
Индивидуальная
13 часов
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Понаблюдать за подводной жизнью, искупаться в водопаде и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
«Водопад Кавасан и обед по-филиппински»
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения20 марта 2024прекрасная экскурсия - советую. Лана очень ответственно подошла к организации. индивидуальный тур того стоит. одно из лучших впечатлений от пребывания на Филиппинах. На каньонах - красивая природа, интересный маршрут. и самое главное - лучшие гиды. Спасибо им большое!
- ЮЮлия19 марта 2024Отличная экскурсия! У меня была индивидуальная и я очень довольна, все организовано и мне не пришлось ничего делать, кроме как наслаждаться.
- ЮЮлия9 марта 2024Спасибо Лана за путешествие! Веселая, добродушная, приятно было провести время в такой компании! И самое главное можно было по моему желанию изменить маршрут)
- ЮЮлия15 февраля 2024В целом понравилась организация экскурсии, но дорога была тяжеловата, к этому надо быть готовым, экскурсия на целый день с ранним
- ААртём13 октября 2022Замечательная экскурсия как по логистике, так и по содержанию. Ни единого нарекания, всё максимально комфортно! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Себу в июне 2024
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