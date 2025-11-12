Описание экскурсииВы побываете в двух удивительных местах севера острова Себу - в сафари-парке и природных источниках Исой Хот Спрингс. Увидите множество видов животных и птиц, прогуляетесь по саду с экзотическими растениями и пообедаете в кафе с видом на жирафов и птиц. А после - искупаетесь в бассейнах с вулканической водой, пройдя перед этим по прохладной реке к водопаду среди тропической природы. Экскурсия подойдёт абсолютно всем! Важная информация: Экскурсия состоится при участии не менее 2 человек. С собой необходимо взять удобную обувь для прохождения по реке, одежду для плавания, полотенца, сменную одежду.
Что включено
- Тур 12 часов
- Кондиционированный транспорт от и до отеля
- Русскоговорящий опытный гид
- Обед
- Входные билеты /n
- Экологические сборы и иные платежи
Что не входит в цену
- Питание, не указанное в программе экскурсии
- Дополнительные остановки, не указанные в экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Завершение: Город Себу или Лапу-Лапу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия состоится при участии не менее 2 человек. С собой необходимо взять удобную обувь для прохождения по реке
- Одежду для плавания
- Полотенца
- Сменную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
