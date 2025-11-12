Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Елена Ваш гид в Себу
Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-12 человек $230 за человека

Описание экскурсии Вы побываете в двух удивительных местах севера острова Себу - в сафари-парке и природных источниках Исой Хот Спрингс. Увидите множество видов животных и птиц, прогуляетесь по саду с экзотическими растениями и пообедаете в кафе с видом на жирафов и птиц. А после - искупаетесь в бассейнах с вулканической водой, пройдя перед этим по прохладной реке к водопаду среди тропической природы. Экскурсия подойдёт абсолютно всем! Важная информация: Экскурсия состоится при участии не менее 2 человек. С собой необходимо взять удобную обувь для прохождения по реке, одежду для плавания, полотенца, сменную одежду.

