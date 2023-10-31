Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях

Понаблюдать за подводной жизнью, искупаться в водопаде и попробовать блюда местной кухни

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Ответы на вопросы
Эта экскурсия — отличный вариант для любителей активного отдыха с привкусом адреналина! Снорклинг в морском заповеднике в компании черепах и бесчисленных сардин, купание в естественных бассейнах с изумрудной водой у водопада Кавасан, каньонинг, знакомство с национальной филиппинской кухней — всё это ждёт вас в программе.
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Снорклинг в Моалбоал

Вы проведёте день в морском заповеднике в Моалбоал — месте, известном своей невероятно богатой подводной жизнью. Вы понаблюдаете за экзотическими цветными рыбками. Поплаваете с большими морскими черепахами и тысячами бесчисленных сардин, которые скользят в пределах вашей досягаемости у самого края кораллового рифа.

Каньонинг

Вас ждут 4 часа удовольствия, движения и наслаждения прекрасными видами, прохладная аквамариновая чистая вода горной реки и адреналин. Прохождение по каньону Баджан больше напоминает парк развлечений. По желанию можно совершить прыжки в бассейны, снаряжение (каску и жилет) вам предоставят.

Водопад Кавасан и обед по-филиппински

Завершит ваше путешествие водопад Кавасан — жемчужина Филиппин. Вы искупаетесь у его подножия в больших естественных бассейнах с бирюзово-изумрудной водой. А я помогу вам запечатлеть на фото или видео ваши яркие эмоции. Ну и, конечно, мы обязательно заедем в ресторан, где вы попробуете блюда национальной кухни.

Организационные детали

  • Внимание: на каньонинг дети допускаются с 6 лет. При себе у родителей должно быть фото документа, подтверждающего возраст ребёнка
  • Начало экскурсии в 04:30 утра. Время в пути до моалбоала — 3 часа.
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане или кроссовере и мотобайках (к месту старта каньонинга), услуги гида, бутилированная вода, обед в филиппинском стиле, все входные билеты, плавание с акулами 30 мин, аренда снаряжения и лодки
  • Возьмите с собой наличные деньги, акваобувь, купальные принадлежности, полотенца, сменную одежду и крем от загара

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
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Выездные
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