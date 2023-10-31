Эта экскурсия — отличный вариант для любителей активного отдыха с привкусом адреналина! Снорклинг в морском заповеднике в компании черепах и бесчисленных сардин, купание в естественных бассейнах с изумрудной водой у водопада Кавасан, каньонинг, знакомство с национальной филиппинской кухней — всё это ждёт вас в программе.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Снорклинг в Моалбоал

Вы проведёте день в морском заповеднике в Моалбоал — месте, известном своей невероятно богатой подводной жизнью. Вы понаблюдаете за экзотическими цветными рыбками. Поплаваете с большими морскими черепахами и тысячами бесчисленных сардин, которые скользят в пределах вашей досягаемости у самого края кораллового рифа.

Каньонинг

Вас ждут 4 часа удовольствия, движения и наслаждения прекрасными видами, прохладная аквамариновая чистая вода горной реки и адреналин. Прохождение по каньону Баджан больше напоминает парк развлечений. По желанию можно совершить прыжки в бассейны, снаряжение (каску и жилет) вам предоставят.

Водопад Кавасан и обед по-филиппински

Завершит ваше путешествие водопад Кавасан — жемчужина Филиппин. Вы искупаетесь у его подножия в больших естественных бассейнах с бирюзово-изумрудной водой. А я помогу вам запечатлеть на фото или видео ваши яркие эмоции. Ну и, конечно, мы обязательно заедем в ресторан, где вы попробуете блюда национальной кухни.

Организационные детали