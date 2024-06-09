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Индивидуальная
13 часов
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
Автопутешествие, спуск по реке и прыжки с водопадов
Завтра в 13:30
10 июня в 05:00
$190 за человека
Круиз
8 часов
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
«аренда водного транспорта на весь день (на выбор: парусная яхта, лодка-банка, спидбот)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за человека
Индивидуальная
13 часов
Снорклинг со стаями сардин и приключения в джунглях
Понаблюдать за подводной жизнью, искупаться в водопаде и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$210 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Водные развлечения»
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