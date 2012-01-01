Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дорога к реке Канла-Об

Мы встретимся ранним утром и помчимся на юг острова Себу, проезжая множество колоритных городов и деревень. Переезд занимает четыре часа, но вам точно не будет скучно: по дороге вы узнаете об обычаях и традициях Филиппин, об истории страны и местных праздниках. Промежуточная остановка будет на огромном рынке, где вы увидите, как готовят поросят на вертеле, и узнаете, какие морепродукты и вкусности предпочитают филиппинцы.

Бесконечные лагуны водопадов

Вас ждёт спуск с горы по реке Канла-Об пешком, вплавь и с прыжками в бирюзовую воду. Наверх вы поедете на мотоциклах по извилистым горным дорогам, любуясь шикарными видами. А дальше вас ждёт первое испытание: прыжок с высоты 5 метров. Сначала это может показаться страшным и опасным занятием, но после первого же прыжка вы почувствуете кураж и будете прыгать с каждого водопада с радостью, а может и несколько раз. Вы будете преодолевать препятствия, любоваться тропическим лесом, а в некоторых местах сможете лечь на спину и скатиться по водопаду, как в аквапарке.

Особенности водопада Кавасан

После каньона вас будет ждать источник красивейшего водопада Кавасан. Здесь вы сможете прокатиться на тарзанке несколько раз подряд, сфотографируете и снимите на видео все ваши лётные развлечения. Также вы увидите местную дамбу и гидроэлектростанцию, которая благодаря мощности реки обеспечивает электричеством всю деревню. Спускаясь ниже по реке, вы сможете совершить еще один прыжок с 12 метров на втором уровне водопада Кавасан, а на первом уровне сделаете красивые фотографии на фоне бирюзово-изумрудной воды водопада.

После каньонинга вы попробуете традиционную филиппинскую кухню за обедом на берегу моря.