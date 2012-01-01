Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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Каньонинг в джунглях

Автопутешествие, спуск по реке и прыжки с водопадов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 13 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$190 за человека

Дарья
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Дарья – Гид в Себу
Это приключение создано для тех, кто любит активный отдых и готов к прыжкам с высоты водопадов.

Красивейшая природа тропических лесов, бирюзовые лагуны, изумрудная река и впечатляющие активные развлечения — всё это каньониг на реке Канла-Об.

Вас ждут островные пейзажи, увлекательные рассказы о местном образе жизни, традиционный филиппинский рынок и обед на берегу моря 🌊.
Каньонинг в джунглях
Каньонинг в джунглях

Что вас ожидает

Дорога к реке Канла-Об
Мы встретимся ранним утром и помчимся на юг острова Себу, проезжая множество колоритных городов и деревень. Переезд занимает четыре часа, но вам точно не будет скучно: по дороге вы узнаете об обычаях и традициях Филиппин, об истории страны и местных праздниках. Промежуточная остановка будет на огромном рынке, где вы увидите, как готовят поросят на вертеле, и узнаете, какие морепродукты и вкусности предпочитают филиппинцы.

Бесконечные лагуны водопадов
Вас ждёт спуск с горы по реке Канла-Об пешком, вплавь и с прыжками в бирюзовую воду. Наверх вы поедете на мотоциклах по извилистым горным дорогам, любуясь шикарными видами. А дальше вас ждёт первое испытание: прыжок с высоты 5 метров. Сначала это может показаться страшным и опасным занятием, но после первого же прыжка вы почувствуете кураж и будете прыгать с каждого водопада с радостью, а может и несколько раз. Вы будете преодолевать препятствия, любоваться тропическим лесом, а в некоторых местах сможете лечь на спину и скатиться по водопаду, как в аквапарке.

Особенности водопада Кавасан
После каньона вас будет ждать источник красивейшего водопада Кавасан. Здесь вы сможете прокатиться на тарзанке несколько раз подряд, сфотографируете и снимите на видео все ваши лётные развлечения. Также вы увидите местную дамбу и гидроэлектростанцию, которая благодаря мощности реки обеспечивает электричеством всю деревню. Спускаясь ниже по реке, вы сможете совершить еще один прыжок с 12 метров на втором уровне водопада Кавасан, а на первом уровне сделаете красивые фотографии на фоне бирюзово-изумрудной воды водопада.

После каньонинга вы попробуете традиционную филиппинскую кухню за обедом на берегу моря.

Организационные детали

  • Путешествие начинается из города Себу или с острова Мактан. Мы заедем за вами в 5 утра.
  • Что входит в стоимость экскурсии: трансферы (Chevrolet Trailblazer/Toyota Hiace); входные билеты; услуги филиппинского гида на каньонинге; фотографии и видео; обед и напитки.
  • Жилеты и каски обязательны для вашей безопасности (предоставляются на экскурсии).
  • Рекомендуемая обувь — коралки или кроссовки. Если у вас их нет, мы дадим подходящую по размеру пару обуви для каждого.
  • Возьмите с собой флешку, чтобы сохранить фото и видео.
  • Прыгать в воду можно как с разбега, так и с места. Прыжки по высоте от 2 до 12 метров: все — по желанию.
Каньонинг в джунглях
Каньонинг в джунглях
Каньонинг в джунглях
Каньонинг в джунглях
Каньонинг в джунглях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Добрый день! Или Мабухай по-филиппински. C 2012 года я живу на Филиппинах и аккредитована Департаментом по туризму Филиппин. Влюблена в эту страну и знаю все тонкости путешествий по 7107 островам. Активный и интересный отдых - это моя профессия. Организовываю туры для дайверов, парашютистов, фитнесс и йога туры, походы в пещеры и серфинг. За любую активность руками и ногами за! Жду Вас в гости!
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