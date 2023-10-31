Познакомиться с морскими обитателями, покорить каньон и увидеть жемчужину Филиппин
Также вас ждёт увлекательная прогулка по каньону Баджан, который больше напоминает парк развлечений — и вы поймёте, почему.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Китовые акулы
Первым делом отправимся в Ослоб, где огромные, неторопливые и совершенно безопасные акулы спокойно плавают как гигантские баржи в паре метров от вас — это ли не сказка? Ваше дыхание приостановится, и чувства от первобытного страха до детского восторга захватят полностью!
Каньонинг
Вас ждут 4 часа удовольствия, движения и наслаждения прекрасными видами, прохладная аквамариновая чистая вода горной реки и адреналин. Прохождение по каньону Баджан больше напоминает парк развлечений. По желанию можно прыгнуть в бассейны, снаряжение (каску и жилет) вам предоставят.
Водопад Кавасан и обед по-филиппински
Завершит ваше путешествие водопад Кавасан — жемчужина Филиппин. Вы искупаетесь у его подножия в больших естественных бассейнах с бирюзово-изумрудной водой. А я помогу вам запечатлеть на фото или видео ваши яркие эмоции. Ну и, конечно, мы обязательно заедем на обед в ресторан, где вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Организационные детали
- Внимание: на каньонинг дети допускаются с 6 лет. При себе у родителей должно быть фото документа, подтверждающего возраст ребёнка
- Начало экскурсии в 04:00 утра. Будьте к этому готовы. Время в пути до китовых акул — 3 часа.
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане или кроссовере и мотобайках (от базы к месту старта каньонинга), услуги гида, бутилированная вода, обед в филиппинском стиле, все входные билеты, плавание с акулами (30 мин), аренда снаряжения и лодки
- Возьмите с собой наличные деньги на личные расходы, акваобувь, купальные принадлежности, полотенца, сменную одежду и крем от загара
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.