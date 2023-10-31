Эта экскурсия — отличный вариант для любителей активного отдыха с привкусом адреналина! Плавание с китовыми акулами, купание в естественных бассейнах с изумрудной водой у водопада Кавасан, обед в филиппинском стиле — всё это будет в программе. Также вас ждёт увлекательная прогулка по каньону Баджан, который больше напоминает парк развлечений — и вы поймёте, почему.

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Описание

Что вас ожидает

Китовые акулы

Первым делом отправимся в Ослоб, где огромные, неторопливые и совершенно безопасные акулы спокойно плавают как гигантские баржи в паре метров от вас — это ли не сказка? Ваше дыхание приостановится, и чувства от первобытного страха до детского восторга захватят полностью!

Каньонинг

Вас ждут 4 часа удовольствия, движения и наслаждения прекрасными видами, прохладная аквамариновая чистая вода горной реки и адреналин. Прохождение по каньону Баджан больше напоминает парк развлечений. По желанию можно прыгнуть в бассейны, снаряжение (каску и жилет) вам предоставят.

Водопад Кавасан и обед по-филиппински

Завершит ваше путешествие водопад Кавасан — жемчужина Филиппин. Вы искупаетесь у его подножия в больших естественных бассейнах с бирюзово-изумрудной водой. А я помогу вам запечатлеть на фото или видео ваши яркие эмоции. Ну и, конечно, мы обязательно заедем на обед в ресторан, где вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Организационные детали