Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях

Познакомиться с морскими обитателями, покорить каньон и увидеть жемчужину Филиппин

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Эта экскурсия — отличный вариант для любителей активного отдыха с привкусом адреналина! Плавание с китовыми акулами, купание в естественных бассейнах с изумрудной водой у водопада Кавасан, обед в филиппинском стиле — всё это будет в программе.

Также вас ждёт увлекательная прогулка по каньону Баджан, который больше напоминает парк развлечений — и вы поймёте, почему.
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях
Плавание с китовыми акулами и приключения в джунглях
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Китовые акулы

Первым делом отправимся в Ослоб, где огромные, неторопливые и совершенно безопасные акулы спокойно плавают как гигантские баржи в паре метров от вас — это ли не сказка? Ваше дыхание приостановится, и чувства от первобытного страха до детского восторга захватят полностью!

Каньонинг

Вас ждут 4 часа удовольствия, движения и наслаждения прекрасными видами, прохладная аквамариновая чистая вода горной реки и адреналин. Прохождение по каньону Баджан больше напоминает парк развлечений. По желанию можно прыгнуть в бассейны, снаряжение (каску и жилет) вам предоставят.

Водопад Кавасан и обед по-филиппински

Завершит ваше путешествие водопад Кавасан — жемчужина Филиппин. Вы искупаетесь у его подножия в больших естественных бассейнах с бирюзово-изумрудной водой. А я помогу вам запечатлеть на фото или видео ваши яркие эмоции. Ну и, конечно, мы обязательно заедем на обед в ресторан, где вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Организационные детали

  • Внимание: на каньонинг дети допускаются с 6 лет. При себе у родителей должно быть фото документа, подтверждающего возраст ребёнка
  • Начало экскурсии в 04:00 утра. Будьте к этому готовы. Время в пути до китовых акул — 3 часа.
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане или кроссовере и мотобайках (от базы к месту старта каньонинга), услуги гида, бутилированная вода, обед в филиппинском стиле, все входные билеты, плавание с акулами (30 мин), аренда снаряжения и лодки
  • Возьмите с собой наличные деньги на личные расходы, акваобувь, купальные принадлежности, полотенца, сменную одежду и крем от загара

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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