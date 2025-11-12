Мои заказы

Три природных чуда Себу за один день

Если вы хотите побывать в трёх филиппинских мирах — морском, земном и горном — всего за один день, этот маршрут станет идеальным выбором!
Время начала: 03:30

Описание экскурсии

Мы устроим для вас погружение в живой мир Себу: вы поплаваете рядом с китовыми акулами, покормите обезьян в заповеднике и подниметесь по каскадному водопаду Агуинид среди джунглей. А уезжать будете с чувством, будто совершили сразу три путешествия! Наш тайминг:
  • 3:30 Выезд из отеля;
  • 6:30 Прибытие в Ослоб;
  • 7:00-8:00 Плавание с акулами;
  • 9:30 Завтрак;
  • 10:00-11:00 Посещение заповедника обезьян;
  • 11:00 Выезд на водопад Агуинид;
  • 12:00 Прибытие на водопад Агуинид;
  • 12:00-13:30 Хайкинг по водопаду;
  • 14:00 Выезд в отель;

• 16:30 Прибытие в отель. Важная информация:

  • Экскурсия состоится при участии в группе не менее 2 человек.
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца и сменную одежду.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Провинция Себу - Ослоб (плавание с акулами)
  • Заповедник обезьян в Ослоб
  • Каскадный водопад Агуинид
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (трансфер в обе стороны)
  • Завтрак
  • Входные билеты
  • Экологические сборы и иные платежи
  • Маски и жилеты.
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Остановки, не указанные в программе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Завершение: Город Себу или Лапу-Лапу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 3:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия состоится при участии в группе не менее 2 человек
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца и сменную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

