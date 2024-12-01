6 дней
Острова Себу и Бохол: индивидуальный тур со снорклингом и пляжным отдыхом
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
2 дек в 00:00
9 дек в 00:00
$1 100 за человека
10 дней
Рай на островах: подводный мир, тайны тропиков и роскошные отели Филиппин
Поплавать с черепахами и акулами, отыскать дельфинов и долгопятов и отдохнуть с комфортом
Начало: Аэропорт Себу, время зависит от вашего рейса
3 янв в 10:00
$5 250 за человека
10 дней
Филиппины для искушённых: экзотика моря и островов, пляжные отели и лекции экспертов
Вблизи рассмотреть обитателей тропиков, поучаствовать в лечон-вечеринке и круизе на плоту-ресторане
Начало: Аэропорт Себу, после полудня
3 янв в 15:35
$5 250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Можно с детьми»
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