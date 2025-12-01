Мои заказы

Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании

Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Это индивидуальный тур для тех, кто не может весь отпуск пролежать на шезлонге. Вы понаблюдаете за озорными обезьянками в заповеднике и сможете угостить их бананами.

Вооружившись маской и трубкой, погрузитесь в
подводный мир, чтобы бок о бок проплыть с неповоротливыми черепахами, гигантскими, но безобидными китовыми акулами и двигающимся словно единый организм косяком сардин. А также доберётесь к водопаду Кавасан с ноткой экстрима, присоединившись к каньонингу.

Полноценно отдохнуть между активностями тоже удастся: мы забронировали для вас отель на 1-й линии, где вы сможете насладиться одним из главных богатств Филиппин — райским пляжем.

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять купальные принадлежности, одежду для каньонинга и сменную, полотенце.

Программа тура по дням

1 день

Заповедник обезьян, снорклинг с китовыми акулами, водопад Дао, пляжный релакс

Ранним утром заберём вас от места вашего проживания и отправимся навстречу приключениям. Первая локация — заповедник, где живут около 80 озорных обезьян. Следующая невероятная встреча будет с китовыми акулами, среди которых вы сможете поплавать.

После завтрака доберёмся к водопаду Дао, самому высокому на острове. Затем прибудем в отель на 1-й линии и посвятим остаток дня пляжному отдыху.

2 день

Каньонинг на водопаде Кавасан, снорклинг с сардинами и черепахами

До 9:00 — завтрак, освобождение номеров. Следующий на нашем пути — водопад Кавасан, где мы устроим каньонинг. Затем пообедаем и поплаваем в окружении сардин и черепах. По завершении снорклинга доставим вас к месту старта и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$530
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 1 обед
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
  • Маски, жилеты
Что не входит в цену
  • Билеты в Себу/Лапу-Лапу и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
Завершение: Себу/Лапу-Лапу, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 21 туриста
Живу на острове Себу более 10 лет и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринужденной дружеской обстановке наших экскурсий мы покажем вам именно настоящие Филиппины и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну! С нами работают профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.

Тур входит в следующие категории Себу

