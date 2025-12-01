Ранним утром заберём вас от места вашего проживания и отправимся навстречу приключениям. Первая локация — заповедник, где живут около 80 озорных обезьян. Следующая невероятная встреча будет с китовыми акулами, среди которых вы сможете поплавать.

После завтрака доберёмся к водопаду Дао, самому высокому на острове. Затем прибудем в отель на 1-й линии и посвятим остаток дня пляжному отдыху.