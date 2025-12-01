Это индивидуальный тур для тех, кто не может весь отпуск пролежать на шезлонге. Вы понаблюдаете за озорными обезьянками в заповеднике и сможете угостить их бананами.
Вооружившись маской и трубкой, погрузитесь в
Вооружившись маской и трубкой, погрузитесь в
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять купальные принадлежности, одежду для каньонинга и сменную, полотенце.
Программа тура по дням
1 день
Заповедник обезьян, снорклинг с китовыми акулами, водопад Дао, пляжный релакс
Ранним утром заберём вас от места вашего проживания и отправимся навстречу приключениям. Первая локация — заповедник, где живут около 80 озорных обезьян. Следующая невероятная встреча будет с китовыми акулами, среди которых вы сможете поплавать.
После завтрака доберёмся к водопаду Дао, самому высокому на острове. Затем прибудем в отель на 1-й линии и посвятим остаток дня пляжному отдыху.
2 день
Каньонинг на водопаде Кавасан, снорклинг с сардинами и черепахами
До 9:00 — завтрак, освобождение номеров. Следующий на нашем пути — водопад Кавасан, где мы устроим каньонинг. Затем пообедаем и поплаваем в окружении сардин и черепах. По завершении снорклинга доставим вас к месту старта и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$530
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 1 обед
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
- Маски, жилеты
Что не входит в цену
- Билеты в Себу/Лапу-Лапу и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
Завершение: Себу/Лапу-Лапу, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 21 туриста
Живу на острове Себу более 10 лет и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринужденной дружеской обстановке наших экскурсий мы покажем вам именно настоящие Филиппины и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну! С нами работают профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.
Тур входит в следующие категории Себу
Похожие туры из Себу
Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
2 мар в 08:00
$1400 за человека
Филиппины: Себу и Бохоль
Старт маршрута - Себу, затем отправимся на юг острова
2 мар в 10:00
от 119 163 ₽ за человека