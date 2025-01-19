Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
10 мая в 08:00
17 мая в 08:00
$1100 за человека
Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Посетить рукотворный лес, увидеть Шоколадные холмы и отправиться в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу ...
5 мая в 08:00
10 мая в 08:00
$800 за человека
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
6 мая в 05:00
12 мая в 05:00
$530 за человека
Последние отзывы на туры
- ННатали19 января 2025Пишу отзыв с задержкой, немного заотдыхались 😀 хочу сказать, что нам ооочень понравилась экскурсия с Андреем. Хочется отметить, что Андрей
- ЕЕлена15 декабря 2024Мы выбрали индивидуальный тур и не ошиблись🤩 это очень комфортно, много информации и масса прекрасных впечатлений👍 огромное спасибо Елене и Константину👏
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «На 9 мая»
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Сколько стоит тур в Себу в мае 2025
Сейчас в Себу в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 530 до 1100. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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