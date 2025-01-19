На 9 мая – туры в Себу

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Себу на русском языке, цены от $530. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
На машине
6 дней
2 отзыва
Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
10 мая в 08:00
17 мая в 08:00
$1100 за человека
Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
4 дня
Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Посетить рукотворный лес, увидеть Шоколадные холмы и отправиться в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу ...
5 мая в 08:00
10 мая в 08:00
$800 за человека
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
На машине
2 дня
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
6 мая в 05:00
12 мая в 05:00
$530 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Натали
    19 января 2025
    Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
    Пишу отзыв с задержкой, немного заотдыхались 😀 хочу сказать, что нам ооочень понравилась экскурсия с Андреем. Хочется отметить, что Андрей
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    очень позитивный человек, все классно организовал и даже для нас сделал индивидуальное питание (мы не едим мясо) такое впервые у нас, спасибо))☺ Везде было круто✨ в общем впечатление очень приятное, спасибо!)

  • Е
    Елена
    15 декабря 2024
    Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
    Мы выбрали индивидуальный тур и не ошиблись🤩 это очень комфортно, много информации и масса прекрасных впечатлений👍 огромное спасибо Елене и Константину👏

Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «На 9 мая»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
  2. Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
  3. Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Сколько стоит тур в Себу в мае 2025
Сейчас в Себу в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 530 до 1100. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 9 мая, 2 ⭐ отзыва, цены от $530. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль