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Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
1 мая в 08:00
$1260
$1400 за человека
Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
20 мар в 08:00
26 мар в 08:00
$1000 за человека
Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Посетить рукотворный лес, увидеть Шоколадные холмы и отправиться в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу ...
15 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$750 за человека
Последние отзывы на туры
- ННатали19 января 2025Пишу отзыв с задержкой, немного заотдыхались 😀 хочу сказать, что нам ооочень понравилась экскурсия с Андреем. Хочется отметить, что Андрей
- ЕЕлена15 декабря 2024Мы выбрали индивидуальный тур и не ошиблись🤩 это очень комфортно, много информации и масса прекрасных впечатлений👍 огромное спасибо Елене и Константину👏
- ДДмитрий5 февраля 2024Огромное спасибо за прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «В мае»
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