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Хорошие фотографии Финляндии
Фотографии Финляндии — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Финляндская Республика
Стоит ли ехать в Финляндию?
Ликер "Лапполания"
Фигурки медведей
Украшения фирмы " Калевала"
Автобусы компании ExpressBus
Национальная авиакомпания Финляндии – Finnair (Финнэйр)
Паром SILIA LINE
Поезд Москва-Хельсинки "Лев Толстой"
The Local Culture Hostel & Cafe, Ювяскюля
Снежный замок – ледяной отель, Кеми
Отель Arctic TreeHouse, Рованиеми, Финляндия
Лохикейтто
Гороховая похлебка – хернекейтто
Традиционное блюдо финской кухни – максалаатикко
Чемпионат по гонкам на северных оленях в Лапландии
Рождественская ярмарка в Хельсинки
Празднование Вапунпяйвя или встреча весны
Торговый центр Kamppi, Хельсинки
Северное сияние, Финляндия
Деревня Санта-Клауса в Рованиеми, Финляндия
Финские жители в национальной одежде
В Финляндии рога оленям покрывают светоотражающим спреем
Финская сауна
курорт Пюхя
курорт Вуокатти
Горнолыжный курорт Леви
Город Лахти
Куопио, Финляндия
Хельсинки, Финляндия
Катание на собачьих упряжках, развлечение №1 в Финляндии
Хельсинки, Финляндия
Северное сияние, Финляндия