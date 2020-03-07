Чем так манит Финляндия? Ух... едой, красивыми местами и пейзажами, людьми, финскими праздниками, баней, хоккеем, идеальными городами, курортами и отелями. Собирайтесь на отдых в Финляндию, а мы предварительно расскажем к чему готовиться и что обязательно нужно будет сделать и посмотреть в этой не совсем скандинавской стране

Хельсинки, Финляндия

Анонс статьи: Добро пожаловать на нашу страничку, посвященную Финляндии (Суоми). Что посмотреть на заморских берегах и что попробовать «на зуб», как с пользой провести отпуск и увести домой в багаже массу потрясающих впечатлений? Мы готовы поделиться с вами самой актуальной информацией по всем интересующим вопросам, вперед без тени сомнений…

ХорошоТАМ старательно собрал для пользователей сведения о северной стране, богатой диковинными природными ресурсами, знающей толк в европейском сервисе и не утратившей прелести аутентичного колорита Скандинавии. Подробный и беспристрастный доклад станет полезным подспорьем для всех, кто решит отправиться к финнам за новыми приключениями. Мы с полной ответственностью гарантируем, что разочарований по поводу путешествия в этот край, не будет даже у самых взыскательных туристов. Пришло время узнать о месте на Земле, куда когда-то с удовольствием сбегали от проблем российские цари, где скрывались от цензуры пролетарские политические диссиденты и собирались простые люди, желающие исцелить уставшие души с помощью лекарских способностей кудесницы-природы.

Катание на собачьих упряжках, развлечение №1 в Финляндии

Неспешная, убаюкивающая размеренностью Финляндия знаменита на весь честной туристический мир сонмом зимних чудес с участием забавного Йоулупукки, несметным количеством озер, гарантирующих летом щедрую рыбалку, а зимой катание на коньках и санках и, конечно, же сауной с терпким духом горячих деревянных полок и стен и практически полным отсутствием пара. Финские банные традиции из глубины веков были продиктованы суровой необходимостью согреться в зимнюю эру любым способом, что, впрочем, ничуть не помешало остальным землянам взять на вооружение технологию северных жителей и с успехом внедрить ее на всех континентах планеты.

Хорошо знаком путешественникам со всего света и такой термин, как «финский домик». Дизайнерская находка скандинавских строителей, воплощенная в миловидном и комфортном деревянном срубе со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами в виде приватной бани с сухим паром, стала основой когорты уютных отелей по всей территории Финляндии. В этом чуде архитектурной мысли финских мастеров невероятно удобно отдыхать в заснеженной пелене зимы и прохладной неге немного сурового, но очаровательного и богатого на дары леса в виде ягод и грибов лета. Если вы думаете, что этим вклад многоликой страны в мировую копилку ограничивается, то вы ошибаетесь. У нас для вас еще много сюрпризов, так что читайте, запоминайте, удивляйтесь и берите на вооружение.

Общая информация

Официальный статус государства по наименованию – Финляндская республика.

Географическое положение и его особенности

Территория «страны тысячи озер» занимает в Северной Европе обширную площадь размером 338 430,53 км². Финляндия живет мирно и дружно сразу с 4-мя соседями. Морскую акваторию государство делит с прибалтийской Эстонией, сухопутные границы на востоке разделяют с Россией, на северо-западе со Швецией, на севере с Норвегией.

Берега северного европейского государства омывает суровое Балтийское море и его вассалы: Ботнический и Финский залив. Положение страны на севере европейского континента, безусловно, наложило отпечаток на климатические условия, а вслед за этим на традиции, характер и род занятий местных жителей. Сейчас мы разложим все, что знаем о Финляндии по тематическим полочкам.

Финляндия на карте мира

Финляндия (google карты)

Население

По данным вездесущей статистики в конце 2018 года в Финляндии проживало 5 миллионов 601 тыс. 994 человека, обновленных данных по поводу пока не опубликовано. Государство занимает 114-е место на планете по числу постоянно зарегистрированных жителей и 64-ю строчку в списке стран по размерам территориальных владений.

Интересный факт! На территории страны просторно и вольготно живется всем без исключения. Причина в континентальном рекорде: Финляндия относится к малонаселенным государствам (всего 16 персон на 1 кв.км), а в Европе вообще занимает 1 место по этому показателю.

Форма правления

Высшая власть по форме управления – парламент, последние 7 лет президент страны – Саули Нийнистё. Президент и парламент являются 2-мя частями ветви законодательной власти в республике.

Язык

В парламентской республике имеют равные права два государственных языка: финский и шведский. Языковые барьеры носят чисто импровизированный характер и никем не устанавливаются. Исторически сложилось, что в разных районах скандинавского государства народ выбирает сам, какой язык ему более по нраву. При этом жители Аландских островов отдали приоритет шведскому языку, а финны и финки на севере вообще общаются между собой и с окружающими на саамских языках и наречиях. В 2009 году всерьез заявил о себе карельский язык, на нем говорит 5000 финских жителей, а посему ему присвоен статус языка национальных меньшинств. Русским языком на финской земле в совершенстве владеет 1 % населения.

Религия

На финских просторах не так много религиозных учреждений, хотя называть страну однозначно атеистической, мы не решились бы. Конституцией Финляндии официально закреплено право аборигенов на проповедование учений евангелическо-лютеранской (74 %) и православной церкви (1,0 %). Среди эмигрантов из восточных государств много граждан, следующих верованиям ислама, а 19 % финнов вообще далеки от религиозных догм и нравоучений.

Валюта

Все денежные и торговые операции в стране проходят под эгидой евро (EUR). Номинал денежной единицы в 1 евро равен сотне евроцентов. В переводе на российский рубль 1 евро приблизительно соответствует 70 руб. 54 копейкам, но сведения сии плавающие и не отличаются постоянством из-за перманентных валютных колебаний.

Телефонные номера для вызова экстренных служб

В экстремальных ситуациях в Финляндии четко и стабильно работают телефоны специальных служб:

Единая справочная компания – 118;

Доблестная полиция – 10022;

Оказание экстренной помощи – 112;

Аренда такси в Хельсинки – 700-700;

Туристическая служба столицы – 169-37-57;

Бюро находок – 189-31-80.

Всеми этими телефонами жители и гости Финляндской республики могут пользоваться бесплатно, в каком бы регионе страны, они не находились.

В посольство России в Финляндии можно обратиться по телефону: (358)-9-66-18-76.

Телефонный код страны

Как вы уже, наверное, догадались, телефонный код Финляндии – +358

Города и курорты, достойные внимания туристов

Хельсинки, Финляндия Куопио, Финляндия Город Лахти

Конечно же солистом туристической привлекательности считается город Хельсинки.

Крупнейшими городами в Суоми признаны также такие населенные пункты, как Куопио, Тампере, Турку, Лахти и Иматре, каждый из коих достоин отдельного рассказа о своих достоинствах.

Хельсинки. Столица одной из северных европейских вотчин, город примечательный по многим параметрам. Хельсинки смело можно назвать типичным мегаполисом западного розлива, сумевшим сохранить черты нетронутой цивилизацией провинции. Город со всех сторон окружен величественными лесами, если не считать той его части, где правит бал изрезанное бухтами побережье Финского залива. Архитектурный портрет поселения явно нарисован резцом угловатой неоклассики, в сокровищнице коей припрятаны такие творения каменных дел мастеров, как древняя крепость Свеаборг и религиозный храм, вырубленный в скале под названием Темппелиаукио. Ключевой финский город славится выдающимся по европейским меркам шопингом, особенно если вы очутились в знаменитом торговом королевстве на улице Алексантеринкату. Весело развлечься всей семьей после похода по музеям Хельсинки приглашает парк аттракционов Линнанмяки, признанный первым среди лучших комплексов Скандинавии подобного рода. Куопио. Путешественникам – любителям природы и незапятнанной промышленностью экологии, прямая дорога в живописный город Куопио. Красавчик Kuopio находится в регионе Северная Савония, известен среди финских поселений, как владелец невероятно чистого воздуха, напоенного хвойными ароматами и нотками водяных брызг. Со всех сторон зеленые участки суши, а посреди населенного пункта немало островов, обнимает голубыми водами озеро Каллавеси. Колорит городу придает коллекция симпатичных набережных и причалов с мостиками. Любителям водных развлечений не позволит скучать аквапарк Фонтанелла, гурманам доставят удовольствие блюда из оленины в популярном ресторанчике на верхушке башни. Тампере. Обрамление из почти 2-х сотен разномастных озер пленило и покорило территории города Тампере на всех подъездах и подходах к населенному пункту. Гордость местных жителей – очаровательный кафедральный собор, издали напоминающий поместье богатого средневекового вельможи. Третье по размерам в Финляндии поселение расположилось уютной россыпью зданий среди зеленых холмов. Сказочные ландшафты в округе смогли вскружить голову не только шведскому монарху Густаву ΙΙΙ – отцу-основателю города, но и мифическим существам Муми-троллям, чей музей теперь несказанно радует поклонников мистических сюжетов забавной экспозицией. Получить изрядную порцию адреналина в поселении можно, отправившись в парк аттракционов Сяркянниеми, насладиться красотами природы в водном турне по одному из близлежащих озер. Турку. История Турку тесно связана с Россией. Некогда портовое поселение, имевшее во все времена глобальное значение в делах торговли Финляндии с другими странами, было столицей всего государства. Закрома Турку полны интересных сувениров, проверенные слухи утверждают, что на Торговой площади города можно купить все то, чем богаты финские земли: скандинавские предметы интерьера из добротного дерева, поделки из оленьей кожи, статуэтки и куклы мумии-троллей, рыбные деликатесы, варенье и джемы из северных ягод. Ученые мужи считают, что первый камень в строительство порта и города был заложен еще в ХΙΙΙ веке. Восемь веков подряд на улицах и площадях Турку живет дух древних викингов, ежегодно в населенном пункте проходят национальные фестивали и ярмарки. В коллекции архитектурных шедевров выделяются Лютеранский храм – ровесник города по возрасту и замок Або, малыши с удовольствием посещают музей персонажей Туве Янсон на острове Кайло вблизи города. Лахти. Чарующий взоры туристов город Лахти заслуженно прозвали в Суоми «пропускной аркой в царство финских озер». На причалах населенного пункта берут начала водные вояжи по стране. Фанаты природных красот рассаживаются по местам на уютных катерах и отправляются в путь по владениям Национального заповедника Пяйянне, вода одноименного озера настолько кристально чиста, что в ней можно не только купаться без опаски сколько душе угодно, но и утолять жажду, не боясь атак со стороны опасных микроорганизмов. Сам Лахти даже близко нельзя назвать старинным поселением, городу всего чуть более 100 лет. А вот деревня, на месте коей построен этот финский город существовала еще 9 веков назад, о чем свидетельствуют орудия сельскохозяйственного труда, найденных археологами в окрестностях. Во время прогулок по городу стоит посетить парк деревянной архитектуры, храм Алвара Аалто или один из природных парков. По вечерам местные жители и гости Лахти с восторгом слушают концерты в «Сибелиус-Холле», знаменитом уникальной акустикой. Иматра. Миниатюрный финский городок Иматра известен в туристической среде необычайно живописным озером Сайма и рекой Вуокса, умудряющейся не покрываться льдом в холодные зимние месяцы. Провинциальное поселение некогда было любимым уголком русского императора Николая Ι, именно он стал инициатором создания здесь природного оазиса «Круунунпуйсто», бывала на здешних берегах и Екатерина ΙΙ. Буйство водяной стихии, показывающей ранее коварный нрав речных водопадов Иматры, в начале в 20-е годы ХХ века было решено укротить с помощью «стальных наручников» жесткой плотины. Полюбоваться крутым характером здешней реки все же можно летом, полноводная водная артерия упрямо ворочает огромные камни и норовит вырваться из тяжких оков. В аристократической среде дореволюционного Санкт-Петербурга считалось престижным занятием, съездить в Иматру и организовать пикник близи одного из свирепых порогов, благо город находится совсем рядом с российской границей.

Местный рекорд! Экологический комитет ООН, занимающийся вопросами пригодности питьевой воды в разных уголках мира, безоговорочно признал качество и безопасность водопроводной воды в Финляндии самой высокой на планете. Здесь можно пить воду из-под крана где угодно и сколько угодно.

Курорты Финляндии

Горнолыжный курорт Леви курорт Вуокатти курорт Пюхя

Финляндия – страна, необыкновенно подходящая по всем параметрам для занятий зимними видами спорта. Забегая вперед, ХорошоТАМ сразу хочет предупредить пользователей, что в этот скандинавский край не стоит собираться тем, кто не мыслит себе отдыха без «красных» и «черных» трасс. Горнолыжные курорты республики больше ориентированы на спокойный релакс на склонах в «зеленом» и «синем» цвете. Строго придерживающиеся любых законов безопасности финны, стараются создать все условия для семейных вылазок по заснеженным просторам в простом или среднем формате сложности. Сейчас мы расскажем вам о нескольких значимых горнолыжных курортах Финляндии:

Для справки: В северной европейской стране официально зарегистрировано 75 лыжных вотчин, хотя здесь крайне мало настоящих горных вершин. Туристы совершенствуют в Суоми свое мастерство не только в лыжной отрасли, но и на коньках, в сноуборде и фристайле.

курорт Пюхя обязан своим появлением потрясающей красоты сопке с одноименным названием, здесь можно не только всласть покататься на лыжах мастерам разного уровня, но и очутиться в эпицентре завораживающих чудес северной природы;

обязан своим появлением потрясающей красоты сопке с одноименным названием, здесь можно не только всласть покататься на лыжах мастерам разного уровня, но и очутиться в эпицентре завораживающих чудес северной природы; курорт Вуокатти расположился между Озерным царством очаровательных водоемов и сказками Лапландии, изюминка трассы – лыжный тоннель, удобство для активных туристов заложено в круглогодичном режиме работы курорта;

расположился между Озерным царством очаровательных водоемов и сказками Лапландии, изюминка трассы – лыжный тоннель, удобство для активных туристов заложено в круглогодичном режиме работы курорта; курорт Леви поражает размерами и ассортиментом предлагаемых сервисных услуг, на мировом спортивном Олимпе известен, как место проведения соревнований планетарного масштаба;

поражает размерами и ассортиментом предлагаемых сервисных услуг, на мировом спортивном Олимпе известен, как место проведения соревнований планетарного масштаба; курорт Лаайис-Лааявуори подходит для семейных вылазок на природу, в арсенале 12 склонов, 4 сноупарка, трасса для экстремалов слалома, веревочный парк для путешественников всех возрастов, дополнительный бонус – расположение в центре города Ювяскюля.

Отдать дань зимним развлечениям можно также в Лахти, Юллясе, Исо-Сюёте, Тахко и Руке, туристов нигде не разочарует инфраструктура горных склонов, отвечающая стандартам и зачастую намного превышающая уровень мировых технологий оснащения.

Чем Финляндия может поразить до глубины души

Финская сауна В Финляндии рога оленям покрывают светоотражающим спреем Финские жители в национальной одежде

Первое робкое упоминание о Финляндии появилось на свет в трудах древнеримского историка Тацита еще в 98 году. Спустя 7 столетий финские земли приглянулись скандинавским мореходам викингам, для северной европейской страны началась вереница смен власти. В истории государства отметились: многовековое шведское правление, передел границ в ходе русско-шведской войны, пертурбации политического склада последующих лет, постоянные междоусобицы между финнами и российскими правительствами всех мастей, участие Финляндии в Мировых войнах, Парижский мирный договор 1947 года, поставивший точку в военных распрях. В 1995 году государство стало полноправным членом ЕС, постепенно жизнь в республике вошла в мирную колею и сейчас этот уголок скандинавского региона – лакомый кусочек планеты для любознательных путешественников.

Уточнение! Мы решили внести ясность в вопрос принадлежности Финляндии к скандинавским державам. На самом деле в истинную Скандинавию официально включено 3 государства: Норвегия, Швеция и Дания, но в мире давно уже принято причислять к скандинавской вотчине еще и Финляндию, Фарерский архипелаг и Исландию. Как повелось, так общество и приняло, не вдаваясь в уточнения.

Современная жизнь в Финляндии полна неожиданностей для туристов. В традициях, характере, укладе, быте и нравах финнов есть удивительные вещи, способные поразить воображение:

финская сауна – «место силы» для местных жителей, в деревянной парной раньше появлялись на свет малыши, а теперь собираются по любому поводу целые кланы: коллеги по работе, друзья по духу и семьи от мала до велика всем составом;

– «место силы» для местных жителей, в деревянной парной раньше появлялись на свет малыши, а теперь собираются по любому поводу целые кланы: коллеги по работе, друзья по духу и семьи от мала до велика всем составом; финские оленеводы покрывают рога своим питомцев светоотражающим спреем, чтобы они не стали жертвами автомобильной катастрофы, олени и лоси на ночных дорогах Финляндии – это не мистические привидения, а реальные живые существа;

покрывают рога своим питомцев светоотражающим спреем, чтобы они не стали жертвами автомобильной катастрофы, олени и лоси на ночных дорогах Финляндии – это не мистические привидения, а реальные живые существа; жители северных угодий потрясающе морозоустойчивые люди, при морозе на улице минус 25-30 град. С, они преспокойно разгуливают с непокрытой головой, без шарфа и перчаток;

потрясающе морозоустойчивые люди, при морозе на улице минус 25-30 град. С, они преспокойно разгуливают с непокрытой головой, без шарфа и перчаток; в стране густых лесов и тысяч озер живут совершенно не пугливые звери, здесь легко можно встретить на улице поселения хорошо откормленного зайца, лениво бредущего по своим делам оленя или делового фазана, жители не обращают на этих соседей ни малейшего внимания;

финские жители – фанатичные кофеманы, способные выпить в день до 9 чашек ароматного бодрящего напитка и не придать этому никакого значения;

– фанатичные кофеманы, способные выпить в день до 9 чашек ароматного бодрящего напитка и не придать этому никакого значения; практически все аборигены преданы Родине и ее товарам, никогда не поклоняются звонким мировым брендам моды, предпочитая использовать в быту и носить только изделия местных производителей, кстати, весьма и весьма качественные;

финны всех возрастов поразительные сладкоежки и поклонники молочных продуктов, без наличия коих на столе семейная трапеза считается неудавшейся;

поразительные сладкоежки и поклонники молочных продуктов, без наличия коих на столе семейная трапеза считается неудавшейся; а еще поданные финской державы по-королевски пунктуальны и толерантны к тем, кто живет с ними по соседству, а посему не будут принимать душ, слушать музыку (финны страстные поклонники стиля хеви-метал) и даже громко разговаривать после 22-00 часов, чтобы ни в коем случаем не потревожить никого в округе.

Путешествие в Финляндию – не самая бюджетная версия отпуска. Отельеры в стране знают толк в своей профессии, но продавать свои услуги даром не готовы. Здесь вообще правят бал несколько «драконовские» экономические ограничения, против которых финны и не думают бунтовать, а принимают их покорно и с пониманием. Одна из уловок Правительства – прогрессивный налог с работающих граждан, действующий по железному принципу: чем больше зарабатываешь, тем больше отдашь государству. Сумма такого побора может приближаться к 52 % от совокупного дохода. В Финляндии забота государства о жителях наполнена социальными льготами, но при этом введены «полицейские» ограничения на употребление алкоголя, курение и прием не самой безопасной для здоровья пищи. Так что жить по своим внутренним законам в этой стране не получится.

Яркий акцент! В 2016 году случилось значимое для европейской страны событие мирового масштаба. Финляндия заняла верхнюю строчку хит-парада «самая зеленая страна» по результатам исследований Йельского университета. По сумме номинаций: полезный для здоровья регион, разнообразное обилие флоры и фауны, чистота воды и воздуха, мягкий климат, чемпионка обогнала даже Норвегию и Исландию. Так что несколько дней отдыха на финских просторах – несомненный вклад в копилку здоровья туристов.

Климатические условия

Погода в псевдоскандинавском царстве – довольно непредсказуемая особа, а все потому, что длина северной европейской страны от берегов Балтийского моря до арктической зоны Крайнего Севера составляет 1160 км. ХорошоТАМ провел мониторинг температурных показателей за пару-тройку последних лет и выяснил забавные вещи:

«прищемить» шлейф Снежной Королеве, выбравшей для размещения своего замка Лапландию и любящей насылать на землю лютые морозы, помогает теплое течение Гольфстрим, средняя температура по стране зимой крутится вокруг отметка – минус 15 град. С;

когда в Хельсинки еще во всю радует глаз изумрудная трава на газонах весной и осенью, капризная Лапландия уже может быть набело покрыта снегом; ;

; в 2018 году в своей резиденции на Северном полярном круге чуть не растаял в июле Йолупукки, жаркое марево прогрело его владения до +30 град. С; ;

; среднестатистические данные уже давно не дают ясную картинку происходящего на самом деле на финских землях. Одно можно утверждать с полной уверенностью: в Финляндии не самая суровая зима (от - 3 град. С на юге до - 15 град. С на севере), одеваться на прогулку надо в соответствии с погодой и довольно комфортное теплое лето (столбик термометра редко превышает цифры +25…+30 град. С). Это чудесный период для свидания с природой, рыбалки, сбора грибов и ягод, прогулок по заповедникам и паркам; ;

; почти сплошной лесной покров территорий щедро делится с финнами дарами с полян в виде ягод и грибов, но местные жители грибы игнорируют, что гостей с других уголков мира немало удивляет; ;

; летнее тепло способствует росту коллекции дивных цветов, да вот незадача, букеты друг другу жители дарят редко, предпочитая даже на Рождество преподносить близким людям пуансеттию в горшках, а весной радовать женский пол нарциссами и тоже, высаженными в специальные домики в виде горшков..

Природа Финляндии в 4К видео таймлапс

Аборигены бесконечно любят природу родного края, его благодатный климат и поэтому назначили своими национальными героями: бурого медведя, изящного лебедя, юркого окуня и огненную божью коровку с темными пятнышками на ярко-оранжевом фоне. Из растений корону национального символа носят белоствольные березки и ландыш, среди минералов царем камня выбран гранит.

Удивительное рядом! В Финляндии можно стать свидетелем 2-х фантастических природных чудес: полуночное солнце и «аврорта бореалис». Летом в Лапландии солнце не прячется за горизонтом целых 70 суток, а в остальных районах едва сев за призрачную линию, почти тут же всплывает над землей вновь. Полуночное солнце как будто специально дает возможность жить и радоваться теплу и свету после долгой полярной зимы. Зимой искрометное северное сияние на полнеба, прозванное авророй бореалис, чарует световыми эффектами и берет в плен завораживающей магией уже одного своего существования.

ХорошоТАМ не возьмет на себя смелость давать совет, когда лучше всего ехать в Финляндию на отдых. Ответ зависит от целей и пожеланий туристов, в этой стране так много заманчивых диковинок, что найти себе занятие можно при любой погоде и в любое время года.

Чем заняться путешественнику в Финляндии

Деревня Санта-Клауса в Рованиеми, Финляндия Северное сияние, Финляндия Торговый центр Kamppi, Хельсинки

В европейском государстве, расположившемся на Балтийских берегах, практикуются практически все виды туризма. Конечно, отдых на прохладном побережье нельзя назвать пляжным, но в июле и августе водные развлечения на озерах все-таки возможны.

В Финляндии очень развит круизный отдых, собирающий в одно ожерелье поездки не только по портам этой страны, но и посещение живописных соседей: Норвегии, Швеции, и Эстонии. На территории финских водяных оазисов организованы вояжи по самым крупным озерам с рыбалкой и обзором природных ландшафтов.

Зимняя эпоха чаще всего привлекает туристов волшебной магией и новогодними чудесами. Горнолыжные трассы ждут активных любителей спорта в эпицентре снежных и ледяных дорог. Младшее поколение ждет от страны чудес, связанных с резиденцией Санта-Клауса, который разъезжает на оленях по окрестностям с мешком подарков или встречает гостей в очаровательной избушке в лесу за столом, полным вкусных угощений.

Представительницы прекрасного поля ценят Финляндию за упоительный шопинг, добротную одежду и обувь, а также эру приятных для кошелька скидок на Рождество или во время работы нескончаемых национальных ярмарок.

В стране полуночного солнца и невероятно красивого северного сияния есть масса достопримечательностей на любой вкус, начиная от архитектурных творений мастеров древнего зодчества и заканчивая эко-тропинками по лесам, сопкам и озерам. Северная природа таит в себе столько заманчивых загадок, что туристы не устают их разгадывать снова и снова.

Праздники и торжественные мероприятия

Празднование Вапунпяйвя или встреча весны Рождественская ярмарка в Хельсинки Чемпионат по гонкам на северных оленях в Лапландии

Для уютной европейской страны характерны общепринятые в мире праздники, что впрочем, не помешало финнам придумать кучу своих необычных развлечений. Сведения о значимых датах мы собрали для пользователей в единый список:

1 января – любимый всеми Новый год ;

– любимый всеми ; 1 декабрьское воскресение – Малое Рождество под витиеватым названием Пиккуйоулу, в этот день города и поселки Финляндии начинают украшать гирляндами и игрушками в ожидании прихода светлого Рождества, зажигают огни ярмарки и благотворительные базары, начинается хоровод праздничных вечеринок;

– под витиеватым названием Пиккуйоулу, в этот день города и поселки Финляндии начинают украшать гирляндами и игрушками в ожидании прихода светлого Рождества, зажигают огни ярмарки и благотворительные базары, начинается хоровод праздничных вечеринок; 24-25 декабря жители страны собираются за праздничными семейными столами, искренне считая, что Рождество не терпит в доме посторонних лиц;

жители страны собираются за праздничными семейными столами, искренне считая, что Рождество не терпит в доме посторонних лиц; 6 января – Эпифания (Богоявление), день, посвященный одновременно нескольким событиям: рождению Спасителя, крещению его в водах реки Иордан и памяти о волхвах и их роли в религиозной истории;

(Богоявление), день, посвященный одновременно нескольким событиям: рождению Спасителя, крещению его в водах реки Иордан и памяти о волхвах и их роли в религиозной истории; Жирный вторник в конце зимы, событие невероятно похожее на традиции Масленницы, в этот день финны катаются на санках с заснеженных возвышенностей, пекут сладкие мучные изделия и гуляют по ярмаркам в поисках сладостей и сувениров;

в конце зимы, событие невероятно похожее на традиции Масленницы, в этот день финны катаются на санках с заснеженных возвышенностей, пекут сладкие мучные изделия и гуляют по ярмаркам в поисках сладостей и сувениров; Весенняя Пасха с обязательным убранством жилища цветами и изготовлением пирогов «Мямми» из ржаной муки;

с обязательным убранством жилища цветами и изготовлением пирогов «Мямми» из ржаной муки; 1 мая – Вапунпяйвя или встреча весны, когда согласно традициям викингов в Финляндии жгут защитные костры от злых духов, норовящих погубить урожай;

или встреча весны, когда согласно традициям викингов в Финляндии жгут защитные костры от злых духов, норовящих погубить урожай; 40-й день после Пасхи – Вознесение , в этот религиозный праздник принято выпускать в небо голубей, 50-й день – Троица, совмещающая в себе дату Сошествия Святого духа и своеобразный день любви, когда влюбленные собираются под «майским деревом»;

, в этот религиозный праздник принято выпускать в небо голубей, 50-й день – Троица, совмещающая в себе дату Сошествия Святого духа и своеобразный день любви, когда влюбленные собираются под «майским деревом»; Суббота, выпадающая между 20 и 26 июня – Юханнус ( славянский Иван Купала ), пляски и песни у костров, призванных прогнать с земли нечистую силу, активизирующуюся по поверье в это время;

( ), пляски и песни у костров, призванных прогнать с земли нечистую силу, активизирующуюся по поверье в это время; 1 воскресенье ноября – День всех святых , период поминания усопших яркими свечами и украшениями и эра правления финской землей злыми монстрами, которые наводят на жителей «каамос» - ужасный страх за себя и близких;

, период поминания усопших яркими свечами и украшениями и эра правления финской землей злыми монстрами, которые наводят на жителей «каамос» - ужасный страх за себя и близких; 6 декабря – День независимости Финляндской республики, отмеченный патриотическими шествиями, митингами и собраниями под государственными флагами.

Это забавно! В поселении Оулу есть еще один необычный праздник – сборище кричащего мужского хора. В поющей команде 30 человек, когда все персоны собираются вместе, они всегда облачены в черную амуницию. Неистовый крик горластых мужчин так отработан на репетициях, что их выступление всякий раз превращается в дивно звучащую мелодию, собирающую толпы поклонников.

Кулинарные шедевры финской кухни

Традиционное блюдо финской кухни – максалаатикко Гороховая похлебка – хернекейтто Суп лохикейтто

Местные кулинарные раритеты мало отличаются от привычных для россиян блюд:

Чемпион по популярности у туристов – копченый лосось разных технологий, в горячем, холодном, слабосоленом, жареном, запеченном и маринованном формате.

разных технологий, в горячем, холодном, слабосоленом, жареном, запеченном и маринованном формате. Серебряный призер – балтийская сельдь разной степени посола;

разной степени посола; Бронзовый номинант – карельское рагу из микса свинины, говядины, картофеля, моркови и лука ;

; Немного реже в ресторанах можно встретить « максалаатикко » из нежной печени, приправленной рисом и изюмом;

» из нежной печени, приправленной рисом и изюмом; Из первых блюд рекомендуем не проходить мимо « хернекейтто » – гороховой похлебки с копченостями;

» – гороховой похлебки с копченостями; В 10-ке лучших значатся также пироги открытого типа с рисом или картофелем, получившие название «калитки» и ароматная, насыщенная рыбными ароматами уха из красной рыбы « лохикейтто »;

»; В Финляндии готовят несчетное количество блюд из оленины с разными соусами , приправами и гарнирами, горячие напитки не принято употреблять без варенья из морошки и других северных ягод;

, приправами и гарнирами, горячие напитки не принято употреблять без варенья из морошки и других северных ягод; Что касается десертов, то тут не обойтись без восхитительных йогуртов «пииму» и «вили» и отменного по качеству шоколада Fazer, поклонникам сыра стоит обязательно попробовать такие сорта сыра, как «аура» и его аналоги.

Финны очень любят сочетание картофель+рыба всех пород и мастей, обожают ржаной хлеб и не брезгуют простейшими овощами без экзотики. Их рацион с легким сердцем можно назвать экологически чистым и полезным для здоровья.

Цены на трапезы в финских заведениях общественного питания средние: завтрак 10-15 евро с человека, обед из 3-х блюд в кафе от 70 евро в зависимости от аппетитов, скромный ужин обойдется в 50-70 евро.

О плагиате и не только! Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что самую вкусную пиццу умеют готовить только в солнечной Италии. В 2008 году неожиданным золотым призером конкурса мирового масштаба на лучший вид этого мучного изделия стала Финляндия. Ключевые игроки рецепта финской пиццы – копченое мясо оленя и ржаная мука. Продукт носит название пицца Берлускони, п попробовать сей кулинарный изыск можно в заведении Kotipizza.

Отели и гостиничные комплексы Финляндии

Отель Arctic TreeHouse, Рованиеми, Финляндия Снежный замок – ледяной отель, Кеми The Local Culture Hostel & Cafe, Ювяскюля

В северной европейской стране не принято присваивать объектам размещения пресловутые звезды престижности. Все без исключения финские отели, а таковые делятся на заведения в крупных населенных пунктах и комфортабельные коттеджи где-нибудь в лесном массиве или в черте заповедника, предлагают постояльцам безупречных сервис на уровне самых строгих мировых стандартов.

Если делить гостиничные резиденции по привычной градации звездности, то место проживания в отеле уровня так называемых 3* обойдется в 70-100 евро, лаконичные хостелы обеспечат койко-местом по цене от 55 евро, а гостиницы премиум-класса разместят гостей в номерах, стоимость которых начинается от 130 евро в сутки.

Задавшись целью, можно найти и более бюджетные варианты, но это лишь в том случае, если в Суоми намечается временный туристический спад в межсезонье или позади остались такие популярные периоды отдыха, как новогодние каникулы или в летний сезон.

В Финляндии пользуются неизменным спросом спа-комплексы на берегах многочисленных озер, сказочные избушки в лесу для рыбаков и охотников, награжденные вместо престижных звезд за сервис, определенным числом шишек, молодежи обязательно понравится размещение в кемпингах и на базах отдыха, коих в стране природных заповедников не счесть.

Как попасть в страну без забот и хлопот

Поезд Москва-Хельсинки "Лев Толстой" Паром SILIA LINE из Санкт-Петербурга в Хельсинки Национальная авиакомпания Финляндии – Finnair (Финнэйр)

Для визита в страну – сестрицу скандинавских государств потребуется оформление шенгенской визы, сие правило касается и россиян, и жителей всего СНГ. Стоимость услуг визового центра: 35 евро для обычного формата и 70 евро при срочном оформлении документа. Визовый сбор составляет 26,75 евро. Туристическую анкету придется заполнить онлайн. Загранпаспорт должен быть действительным удостоверением личности, по крайней мере еще не менее 3-х месяцев на даты окончания вояжа в Финляндию. Сроки оформления без излишней спешки составят 6-9 дней, в случае форс-мажора могут быть продлены до 11-12 дней.

В Финляндию можно добраться любым видом транспорта: самолетом, поездом, автобусом, на автомобиле, пароме, круизном лайнере и при наличии шенгенской визы даже автостопом. Выбор маршрутов настолько широк, что в них впору запутаться:

исправно работает воздушная гавань Хельсинки, расположившаяся в поселке Вантаа в 20 км от столицы Финляндии, аэропорт принимает прямые рейсы из Санкт-Петербурга (1 ч. 10 мин. в пути) и Москвы (1 ч. 50 мин.), рейсы с пересадками из Казани (самый короткий – 5 ч.35 мин.), из Екатеринбурга (6 ч. с 1 пересадкой), из Владивостока (14 ч. 5 мин. с 1-ой транзитной остановкой – наименьшее время в дороге);

стоимость билета из аэропорта Шереметьево в Москве составляет 113 евро, из воздушной гавани Пулково – 140 евро в один конец;

между нашей Северной столицей и столицей Финляндии курсирует скоростной железнодорожный состав «Аллегро», проводящий в пути 3 ч. 40 мин., цена билета 66 евро, из Москвы в Хельсинки следует пассажирский поезд «Лев Толстой», время в пути 14 часов, проездной документ стоит 123 евро;

с актуальным расписанием движения автобусов и паромов можно ознакомиться на официальных сайтах соответствующих транспортных узлов.

Автобусы компании ExpressBus

В самой Финляндии путешественники предпочитают передвигаться на самолетах авиакомпании «Финнэйр», автобусах и поездах. Финские поезда работают в режиме электричек или комфортабельных составов InterCity и Pendolino. Стоимость билета зависит от класса обслуживания. Туристам, предпочитающим постоянно менять место дислокации в Финляндии лучше приобрести проездные на месяц, который действуют от 3 до 8 дней. Автобусная компания ExpressBus предоставляет услуги на всей территории страны и предлагает приятные скидки постоянным клиентам. Во владениях северной европейской державы так много озер, что это вынудило власти Финляндии организовать постоянное паромное сообщение между населенными пунктами. Проездные билеты на поезд стоят недешево, часто около 100-150 евро, автобусные цены ниже – 30-35 евро, билеты на паром по цене занимают промежуточное положение в районе 75 евро в зависимости от выбранного пункта назначения.

Стоимость внутригородского проездного билета на все виды транспорта на трое суток – 18 евро, на одни сутки – 9 евро. Для сравнения цена 1 поездки – 3,2 евро, поэтому групповой билет покупать намного выгоднее. Посадочный талон в такси обойдется туристам в 6-9 евро, дальше все зависит от протяженности маршрута и времени дня, стоимость 1 км пути на арендованном такси – 1,43 евро.

Финские фишки, как лучшие сувениры для близких людей

Украшения фирмы " Калевала" Фигурки медведей Ликер "Лапполания"

Из дальних странствий все мы привыкли привозить презенты для ближайшего окружения. Суоми точно не разочарует туристов выбором сувениров.ХорошоТАМ детально проанализировав этот вопрос, решил дать пользователям полезные советы в решении важной задачи:

представительницам слабого пола придутся по душе ювелирные украшения фирмы «Калевала», дизайнерские предметы домашнего обихода, оловянные чеканки, коврики с аутентичными вышивками, берестяные шкатулки;

рыцарям мужского пола понравятся походные ножи, шкуры оленя, забавные фигурки медведей, ликер «Лаппония» из северных ягод, мятная водка «Минту».

Обратите внимание: вывоз из Финляндии алкогольных напитков ограничен по литражу и не может превышать 3 л. Из страны запрещено вывозить антиквариат и другие предметы, обладающие художественной ценностью, без наличия разрешения со стороны соответствующих органов. Вес багажа, не облагаемый дополнительной пошлиной, не должен превышать 50 кг.

дети будут в восторге от статуэток муми-троллей, игрушечных лосей в расшитых попонах, лакричных карамелек «Салмиакки», белого и темного шоколада Fazer.

Запасаться сувенирами из Финляндии лучше всего в пору рождественских скидок, когда цена на товары падает на 70%. На блошиных рынках «кирпутории» можно купить одежду, обувь и игрушки ручной работы по сходной цене.

Жители близлежащих к Финляндии российских территорий любят привозить с рыбалки свежий улов. Позволим себе напомнить, что на рыбные деликатесы в таком случае должен быть оформлен сертификат соответствия требованиям безопасности.

Досадные минусы и позитивные плюсы отдыха в Финляндии

Стоит ли ехать в Финляндию?

В любом путешествии бывают минусы, способные если уж и не испортить поездку, то, по крайней мере, доставить неудобства, а посему имейте в виду, что:

горячительные напитки на территории суоми можно приобрести только в сетевых магазинах «Alko», так что берите запасы с собой или довольствуйтесь сидром и пивом;

финны любят устраивать довольно глупые состязания, типа пивного заплыва или соревнований, кто дальше бросит свой мобильный телефон, не имея опыта, лучше в таких мероприятиях не участвовать;

любимый цвет финских дизайнеров – белый, иногда это создает ощутимые неудобства в гостиничных номерах с белой кожаной мебелью и белоснежными ковровыми дорожками, по которым впору ходить только в стерильной обуви;

еще одно творение финских Кулибиных – табурет на 3-х ножках, такие прикроватные тумбочки и журнальные столики в отелях полны неожиданных склонностей упасть в самый неподходящий момент, их устойчивость подчиняется лишь тем, кто умеет их правильно располагать в помещении.

О заманчивых плюсах отпуска в Суоми можно слагать настоящие северные легенды. Мы столько рассказывали вам о потрясающей экологии этого края, искристом белом снеге, дарующем зимой массу искрометных развлечений, резиденциях самых настоящих сказочных персонажей, спортивных играх на горных склонах и замерзших озерах, водных путешествиях по стране, обилии лесов, грибов, ягод и восхитительной на вкус рыбы, что заранее исчерпали все весомые аргументы.

В Финляндию стоит приехать хотя бы один раз в жизни, чтобы:

повинуясь привычкам финнов никогда и никуда не спешить;

своими глазами увидеть оранжевый шар полуночного солнца;

полюбоваться северным сиянием и пересчитать число его цветовых оттенков;

погладить по бархатной шее покладистого оленя;

обсудить с Йоулупукки, какой наряд надеть на бал во дворце Снежной королевы;

собственноручно поймать в озере лосося и угостить потом друзей блюдом, из него приготовленным;

в шутку заблудиться в финском лесу, чтобы вся компания дружно кричала: ау, а вы бы собирали на полянке морошку и не отвечали ничего в ответ;

купить себе толстый и пушистый вязаный свитер с оленями, который будет согревать вас в зимние холода;

устроить посиделки в ресторане и перепробовать все блюда из мяса оленя, чтобы потом решить, что свинину вы любите больше;

побывать в знаменитом ледяном отеле, а потом долго греться в душистом паре финской сауны;

пусть и неумело, но покататься на льду на коньках, все-таки обувь на ножах из костей животных когда-то изобрели финны, и только потом она стала прообразом современных коньков.

Бесконечную оду прелестям Суоми можно продолжать бесконечно, все равно что-нибудь будет упущено и недосказано. В первый же день отпуска не забудьте составить детальный план, в Финляндии так много интересных мест, что надо успеть везде и всюду. Перед поездкой домой загляните на берег одного из тысяч озер, чтобы бросить в него монетку на предмет возвращения в зимнюю сказку или летний лесной теремок, когда-нибудь еще.

Хельсинки – видео от Орла и Решки в столице Финляндии

Хорошим впечатлений!

Американская писательница Кейт Дуглас Уигген как-то сказала о путешествиях в доселе неизведанные края мудрую фразу: Есть в этом что-то волшебное: уезжаешь одним человеком, а возвращаешься совершенно другим. Мы искренне надеемся, что поездка в Суоми перевернет с ног на голову ваши представления об этой стране.

Ну, а если немного сомнений в вашей душе все-таки осталось, найдите несколько минут и посмотрите видео-презентацию Финляндии, которую мы для вас приготовили. Уж тогда ваше сердце окончательно дрогнет, и вы сделаете правильный выбор!