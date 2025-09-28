Мои заказы

Национальный музей Финляндии – экскурсии в Хельсинки

Найдено 5 экскурсий в категории «Национальный музей Финляндии» в Хельсинки на русском языке, цены от €56, скидки до 34%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хельсинки для всех
Пешая
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
На машине
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увлекательная поездка по Хельсинки на комфортабельном автомобиле с местным гидом. Откройте для себя ключевые достопримечательности столицы Финляндии
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Хельсинки - городские легенды и местные традиции
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
Пешая
2 часа
115 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
13 дек в 11:00
14 дек в 13:30
€56€85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инеса
    28 сентября 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Были на этой экскурсии. Время пролетело. Узнали много интересного про город, так как погода была не очень - экскурсия на автомобиле была отличной.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Хельсинки. Благодаря Ольге мы влюбились в Финляндию и появилось желание посетить эту прекрасную
    страну снова. Ольга - профессиональный гид самого высокого класса, доброжелательная строит экскурсию в соответствии с пожеланиями. Мы с удовольствием мудем рекомендовать Ольгу своим друзьям.

  • I
    Igor
    17 сентября 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Большое спасибо за экскурсию по Хельсинки, которую для нас провела Ольга на очень комфортном автомобиле 10.09.2025 в 12:30!
    Поскольку мы были
    проездом, ручная кладь была устроена в багажнике, что исключило пользование камерой хранения. Ольга прибыла заранее в договоренное время и сразу представила план нашей экскурсии и выслушала наши пожелания. Она была очень приветлива и максимально информативна на протяжении всей экскурсии. Постаралась показать разный Хельсинки: памятники, здания, парки, сауны, рассказать о известных людях города и страны. Она влюбила нас в этот город! Очень приятный и человек и экскурсовод. Будем рекомендовать своим друзьям! А сами решим вернуться и не на один день! Спасибо Ольга!

  • L
    Levon
    17 августа 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Поездка по Хельсинки на Mercedes-Benz C-class прошла очень комфортно и оставила массу положительных впечатлений. Гид Ольга — приятная, внимательная и
    эрудированная, рассказала множество интересных фактов и показала места, куда редко заходят туристы. Благодаря ей удалось увидеть не только главные достопримечательности, но и уютные уголки города. Такой формат идеально подойдет тем, кто ценит комфорт и хочет за короткое время познакомиться с Хельсинки максимально полно. 🌟

  • Р
    Рима
    20 июля 2025
    Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
    Ирене профессиональный гид и очень приятная женщина. Она сумела не только провести прекрасную экскурсию, но и смогла влюбить нас в свой город. Мы получили огромное удовольствие и будем рекомендовать её экскурсии всем своим друзьям и родным.
    Спасибо!
  • Н
    Наталия
    16 июля 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Экскурсия, которую провела Ольга, оказалась на высшем уровне. Знание материала, искренная любовь в родным местам, доброжелательность и коммуникабельность, а так же отличное управление автомобилем очень подкупают.
    Огромное спасибо! Рекомендую.
  • M
    Mila
    10 июля 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Большое спасибо Ольге за экскурсию.
    Было интересно и она показала нам Хельсинки новый и старый. Спасибо.
  • В
    Валерий
    9 июля 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Все было замечательно, спасибо.
  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Прекрасная экскурсия по Хельсинки с гидом Ольгой! Очень комфортное путешествие, всё было продумано до мелочей. Ольга - настоящий профессионал: интересно
    рассказывает, знает город как свои пять пальцев и легко адаптируется под интересы гостей. Увидели и знаковые места, и скрытые уголки, о которых не пишут в путеводителях. Спасибо за отличный день!

  • А
    Александр
    23 мая 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор достопримечательностей, а настоящее погружение
    в историю, культуру и дух города.

    Ольга – профессионал высочайшего уровня! Её глубокие знания, любовь к Финляндии и искренняя увлечённость темой сделали экскурсию невероятно интересной и насыщенной.
    Отдельно хочется отметить её чуткость и внимание к нам: Ольга всегда учитывала пожелания, отвечала на все вопросы и создавала очень тёплую, дружескую атмосферу. Благодаря ей мы увидели не только главные туристические места, но и настоящие «жемчужины» Хельсинки, о которых знают только местные жители.

    Если вы хотите, чтобы ваше знакомство с финской столицей стало незабываемым – обязательно выбирайте экскурсии с Ольгой! Это один из самых ярких и запоминающихся моментов нашей поездки. Спасибо вам огромное за ваш труд, энергию и вдохновение!

    С уважением,
    Александр и Наталья

    Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор
  • А
    Александр
    23 апреля 2025
    Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
    Огромное спасибо Ирине и Трипстеру
    Очень довольны.
  • Н
    Наталия
    25 февраля 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Ольга настоящий профессионал своего дела. Продуманный маршрут, интересные факты, лёгкое преподнесение истории. 2 часа экскурсии пролетели быстро. И сколько мы узнали за этот небольшой период времени! Рады, что забронировали эту экскурсию. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    5 января 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Отличная экскурсия, отличный автомобиль. Ольга очень приятный человек, интересный собеседник, знающий гид. Первое знакомство с Хельсинки сразу влюбило в этот город. Рекомендем!
  • F
    FARRUKH
    2 января 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Добрый день,

    Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Хельсинки! Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и
    вполне комфортно. Получили достаточно информации о городе. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного. Отдельно отмечу профессионализм Ольги как экскурсовода. Одним словом мы в восторге!!!

  • M
    Maria
    23 декабря 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Ольга очень позитивный, приятный в общение человек. Знакомство с Хельсинки благодаря поездки на автомобиле Ольги было весьма и весьма интересным.
    Она показала не только парадную часть города, но и его повседневную жизнь и много интересных, не туристических мест, в которых самостоятельно никогда не побывали б.

  • И
    Ирина
    17 ноября 2024
    Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
    Экскурсия была великолепной! Ирина профессионально адаптирует маршрут под интересы каждого участника, что делает путешествие особенно увлекательным. Она обладает глубокими знаниями
    о жизни и культуре Финляндии, рассказывает с душой и в то же время легко. Особое спасибо за атмосферу и потрясающие фотографии, которые останутся на память! Однозначно рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Хельсинки - самое главное и не только
    Очень понравился экскурсовод Инна. Грамотная речь, структура и построение рассказа, интересная экскурсия. Много интересного узнала. Сразу чувствуется, Инна любит свою страну и свое дело.
  • G
    Gregory
    3 сентября 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Встреча и экскурсия с Хельгой были самыми яркими впечатлениями от визита в Хельсинки. Познавательно, интересно, эмоционально, по-человечески тепло. Послевкусие превосходное!
  • А
    Александр
    2 сентября 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Спасибо большое за замечательную экскурсию!
    Однозначно рекомендую Ольгу, прекрасный гид и человек!!!
    Александр
  • Л
    Лариса
    6 августа 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Все было очень интересно и познавательно,очень довольны

