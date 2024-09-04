-
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
29 ноя в 11:00
€56
€85 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Прогулка по заснеженным улицам Хельсинки, знакомство с традициями и посещение уникальных мест. Узнайте, как финны отмечают Рождество
Начало: На железнодорожном вокзале или по согласованию
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
29 ноя в 11:00
€45 за человека
-
15%
Мини-группа
до 7 чел.
Рождественские декорации Хельсинки
Познакомиться с главными достопримечательностями и рождеством по-фински
Начало: У Стокманна
Завтра в 15:15
24 ноя в 10:00
€51
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 сентября 2024Очень понравился экскурсовод Инна. Грамотная речь, структура и построение рассказа, интересная экскурсия. Много интересного узнала. Сразу чувствуется, Инна любит свою страну и свое дело.
- ККристина4 августа 2024Замечательный гид Инна. Все рассказала, показала, для первого знакомства с городом идеально!
- РРита26 сентября 2022Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
- SSergey15 сентября 2022Стелла - замечательный экскурсовод. Получили незабываемые впечатления!
- ТТатьяна23 августа 2022Экскурсия чудесная!!!
Гид Инна чудесно передала информацию о городе, его жителях и о Финляндии в целом. Очень понравилось, что была часть
- ЮЮлия7 августа 2022Отличная экскурсия, много исторических фактов, но подано совсем не скучно. Советую!
- ТТимур7 августа 2022Инна отличный гид. Структурированно, интересно рассказывает. Маршрут отличный, все основные достопримечательности проходишь. Экскурсия была чуть дольше двух часов, потому что уделяет большое внимание деталям. Однозначно стоит выбрать именно Инну!
- ААнгелина17 июля 2022Огромное спасибо Инне за прогулку по Хельсинки! Море впечатлений! Чувствуется, что человек любит свою страну и свой город. Интересно подает
- OOlha17 июля 2022Прекрасный гид Инна, Спасибо,понравилось! Доходчиво объясняет и умеет заинтересовать! Очень хорошие и позитивные впечатления!
Рекомендую!
- ККатерина30 апреля 2022Были с мужем на экскурсии 30 апреля, не смотря на то, что в городе было шумно, было много молодёжи, все
- ААнастасия17 февраля 2022Инна очень хороший гид! Мне и моим друзьям очень понравилось то как она рассказывала о городе, было увлекательно и познавательно!
- ВВиктория15 января 2022Были проездом в Хельсинки, очень понравился город и решили остановиться на несколько дней, познакомиться с ним лучше. Обратились в агенство,
- ЛЛюдмила9 января 2022Огромное спасибо Инне за экскурсию по Хельсинки. Очень понравилась экскурсия, интересно и познавательно. Много нового узнали о Хельсинки,Финляндии. Вместо положенных
- ААнна17 октября 2021Очень понравилась экскурсия, Инна превосходных гид, которая знает город, увлекательные истории и может превратить экскурсию в диалог, а не скучную лекцию, также она заботиться о посетителях.
- ЕЕкатерина20 сентября 2021Очень довольны экскурсией! Замечательный гид Инна. Много узнали о Хельсинки, Финляндии, о жизни финнов. Спасибо!
- ДДарья24 августа 2021Очень интересно и доступно рассказывает гид.
Все организованно и очень понравилось.
Рекомендую в первый день идти на экскурсию, так как гид рассказывает многие места для посещения
- VVera6 ноября 2020С огромным удовольствием прошла по центру Хельсинки с прекрасным и обаятельным гидом Инной. Я семь лет живу в Хельсинки и
- РРита17 августа 2020Огромное спасибо за экскурсию!!! Инна просто супер!!!
- eelina12 августа 2020Boļšoe spasibo gidu Inne za uvlekateļnuju ekskursiju,polnostju sootvetstvujušuju svoemu nazvaniju, 2 časa proleteli legko i nezametno. S udovoljstviem posetili bi i drugie ee ekskursii.
- ССергей29 июля 2020Восхитительная экскурсия. Информативная и не перегруженная. Узнали много нового, увидели хорошие заделы на то, что посетить в будущем. Именно такой и должна быть качественная обзорная экскурсия.
