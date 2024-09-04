Мои заказы

Групповые экскурсии Хельсинки

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Хельсинки на русском языке, цены от €45, скидки до 34%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Хельсинки - самое главное и не только
Пешая
2 часа
-
34%
115 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
29 ноя в 11:00
€56€85 за человека
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Прогулка по заснеженным улицам Хельсинки, знакомство с традициями и посещение уникальных мест. Узнайте, как финны отмечают Рождество
Начало: На железнодорожном вокзале или по согласованию
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
29 ноя в 11:00
€45 за человека
Рождественские декорации Хельсинки
Пешая
2 часа
-
15%
Мини-группа
до 7 чел.
Рождественские декорации Хельсинки
Познакомиться с главными достопримечательностями и рождеством по-фински
Начало: У Стокманна
Завтра в 15:15
24 ноя в 10:00
€51€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Хельсинки - самое главное и не только
    Очень понравился экскурсовод Инна. Грамотная речь, структура и построение рассказа, интересная экскурсия. Много интересного узнала. Сразу чувствуется, Инна любит свою страну и свое дело.
  • К
    Кристина
    4 августа 2024
    Хельсинки - самое главное и не только
    Замечательный гид Инна. Все рассказала, показала, для первого знакомства с городом идеально!
  • Р
    Рита
    26 сентября 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
    За 2,5 часа влюбилась в город и захотелось остаться на подольше.
    Кто думает, что в Хельсинки нечего делать, это не так.
    Единственное о чем пожалела, что не взяла экскурсию в первый день, нужно брать сразу как приезжаешь, а потом исследовать все самому, потому что Инна расскажет о многом и покажет, как можно с пользой провести время, а не тупо сланятся по магазинам за покупками.
    Инна, спасибо Вам огромное. Знакомство с Вами было самым лучшим из моего мини путешествия. Отдельное спасибо за маленький подарок☺️
    Процветания Вам и Вашей стране🌸

  • S
    Sergey
    15 сентября 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Стелла - замечательный экскурсовод. Получили незабываемые впечатления!
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Экскурсия чудесная!!!
    Гид Инна чудесно передала информацию о городе, его жителях и о Финляндии в целом. Очень понравилось, что была часть
    с исторической справкой, благодаря которой удалось лучше понять быт и характер жителей Хельсинки и проникнуться ценностью культурных достопримечательностей. Наибольший восторг вызвало посещение библиотеки, после которого не только появилось стойкое желание вернуться ещё раз в качестве туриста, но и закралась мысль остаться в этом городе навсегда!)))

  • Ю
    Юлия
    7 августа 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Отличная экскурсия, много исторических фактов, но подано совсем не скучно. Советую!
    Отличная экскурсия, много исторических фактов, но подано совсем не скучно. Советую!
  • Т
    Тимур
    7 августа 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Инна отличный гид. Структурированно, интересно рассказывает. Маршрут отличный, все основные достопримечательности проходишь. Экскурсия была чуть дольше двух часов, потому что уделяет большое внимание деталям. Однозначно стоит выбрать именно Инну!
  • А
    Ангелина
    17 июля 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Огромное спасибо Инне за прогулку по Хельсинки! Море впечатлений! Чувствуется, что человек любит свою страну и свой город. Интересно подает
    материал и дает практические советьі. Захотелось приехать еще раз и посмотреть страну. В следующий раз на єкскурсию - только с ней! Всем рекомендую!

  • O
    Olha
    17 июля 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Прекрасный гид Инна, Спасибо,понравилось! Доходчиво объясняет и умеет заинтересовать! Очень хорошие и позитивные впечатления!
    Рекомендую!
  • К
    Катерина
    30 апреля 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Были с мужем на экскурсии 30 апреля, не смотря на то, что в городе было шумно, было много молодёжи, все
    очень понравилось. Инна делала паузы в более тихих местах и было все отлично слышно. Прошлись по самым главным достопримечательностям, время прошло незаметно. Инна также посоветовала, как и где провести время дальше. Всем рекомендуем.

  • А
    Анастасия
    17 февраля 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Инна очень хороший гид! Мне и моим друзьям очень понравилось то как она рассказывала о городе, было увлекательно и познавательно!
    В начале мы заблудились перед встречей и Инна нам объяснила куда идти, встретила нас по дороге и изменила маршрут экскурсии из-за нашего недоразумения, чтоб мы не пропустили ничего в Хельсинки. Было невероятно интересно и мы точно рекомендуем Инну всем! Благодарим за знакомство с городом ❤️

    
  • В
    Виктория
    15 января 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Были проездом в Хельсинки, очень понравился город и решили остановиться на несколько дней, познакомиться с ним лучше. Обратились в агенство,
    договорились про экскурсию, познакомились с Инной, которая была нашим гидом. Очень понравилось, как Инна рассказывала про Финляндию, про город, переплетала историю с современностью. Инна отвечала на все наши вопросы, рассказывала факты, понравилось, что многие из них она сама лично проверяла по письменным источникам! А так же развеивала мифы и стереотипы про страну и народ!
    А в конце экскурсии наш ждал приятный сюрприз от Инны, было неожиданно и очень мило! Спасибо огромное!

  • Л
    Людмила
    9 января 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Огромное спасибо Инне за экскурсию по Хельсинки. Очень понравилась экскурсия, интересно и познавательно. Много нового узнали о Хельсинки,Финляндии. Вместо положенных
    2-х часов мы гуляли больше 3-х, погода была не очень, холодно. Но Инна заботилась о нас что бы мы не замерзли заходили в интересные и теплые места. Инна проводит экскурсию очень профессионально и увлекательно на высшем уровне. Советую провести время с Инной, не пожалеете.

  • А
    Анна
    17 октября 2021
    Хельсинки - самое главное и не только
    Очень понравилась экскурсия, Инна превосходных гид, которая знает город, увлекательные истории и может превратить экскурсию в диалог, а не скучную лекцию, также она заботиться о посетителях.
  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2021
    Хельсинки - самое главное и не только
    Очень довольны экскурсией! Замечательный гид Инна. Много узнали о Хельсинки, Финляндии, о жизни финнов. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    24 августа 2021
    Хельсинки - самое главное и не только
    Очень интересно и доступно рассказывает гид.
    Все организованно и очень понравилось.
    Рекомендую в первый день идти на экскурсию, так как гид рассказывает многие места для посещения
  • V
    Vera
    6 ноября 2020
    Хельсинки - самое главное и не только
    С огромным удовольствием прошла по центру Хельсинки с прекрасным и обаятельным гидом Инной. Я семь лет живу в Хельсинки и
    до переезда много раз бывала здесь, но только сегодня я узнала так много новых необычных фактов истории, увидела столько новых необычных мест, мимо которых много раз проходила, что впору сказать:"Сегодня я узнала настоящий Хельсинки…" Я тоже обожаю этот город, как и многие его жители, но обожать и знать, как знает и любит его Инна - до этого многим далеко, даже коренным жителям. Эксурсия была такой увлекательной, что время пролетело совершенно незаметно, рассказанной с огромной любовью к истории и романтике этого города, такой красивой сначала в залитом солнцем осеннем Хельсинки, а потом в освещенном светом фонарей, светящихся окон и иллюминацией витрин, что до сих пор осталось ощущение "КАКОЕ СЧАСТЬЕ, что я попала на эту экскурсию и мне ПОВЕЗЛО встретиться с ИННОЙ!" От всей души благодарю Вас, Инна!!! Готова ВСЕМ рекомендовать этого замечательного гида - настоящего профессионала своего дела!

  • Р
    Рита
    17 августа 2020
    Хельсинки - самое главное и не только
    Огромное спасибо за экскурсию!!! Инна просто супер!!!
  • e
    elina
    12 августа 2020
    Хельсинки - самое главное и не только
    Boļšoe spasibo gidu Inne za uvlekateļnuju ekskursiju,polnostju sootvetstvujušuju svoemu nazvaniju, 2 časa proleteli legko i nezametno. S udovoljstviem posetili bi i drugie ee ekskursii.
  • С
    Сергей
    29 июля 2020
    Хельсинки - самое главное и не только
    Восхитительная экскурсия. Информативная и не перегруженная. Узнали много нового, увидели хорошие заделы на то, что посетить в будущем. Именно такой и должна быть качественная обзорная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хельсинки - самое главное и не только
  2. Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
  3. Рождественские декорации Хельсинки
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Торговая площадь
  3. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в ноябре 2025
Сейчас в Хельсинки в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 56 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Хельсинки из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Хельсинки по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии