до переезда много раз бывала здесь, но только сегодня я узнала так много новых необычных фактов истории, увидела столько новых необычных мест, мимо которых много раз проходила, что впору сказать:"Сегодня я узнала настоящий Хельсинки…" Я тоже обожаю этот город, как и многие его жители, но обожать и знать, как знает и любит его Инна - до этого многим далеко, даже коренным жителям. Эксурсия была такой увлекательной, что время пролетело совершенно незаметно, рассказанной с огромной любовью к истории и романтике этого города, такой красивой сначала в залитом солнцем осеннем Хельсинки, а потом в освещенном светом фонарей, светящихся окон и иллюминацией витрин, что до сих пор осталось ощущение "КАКОЕ СЧАСТЬЕ, что я попала на эту экскурсию и мне ПОВЕЗЛО встретиться с ИННОЙ!" От всей души благодарю Вас, Инна!!! Готова ВСЕМ рекомендовать этого замечательного гида - настоящего профессионала своего дела!