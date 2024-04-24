1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
«Вы увидите «культурный треугольник», состоящий из Дома музыки, современной публичной библиотеки Ооди и инновационного художественного музея Amos Rex»
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
€95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
«Мы пройдем по подземным переходам и посмотрим, как работает метро в городе, а если захотите, посетим музей под землей»
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Хельсинки для детей: зоопарк, музеи, парки развлечений и не только
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
«Интерактивный естественно-научный музей: здесь точно понравится детям постарше и самим родителям»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
«), какие интересные музеи стоит посетить и где можно отведать лучший кофе, а также помогу выбрать ресторан, бар, клуб»
Завтра в 09:30
10 июня в 16:30
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Русское прошлое Хельсинки: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
«Билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются отдельно и самостоятельно»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка вдоль залива Тöölö: архитектура и истории Хельсинки
Приглашаем на уникальную прогулку по району Тöölö, где архитектура и истории оживают в одном маршруте
«Район интересен и своей новой архитектурой: музей современного искусства «Кiasma», издательский дом Sanomatalo — гостиная горожан и Дворец Музыки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Хельсинки: экскурсия по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Хельсинки, открывая его скрытые районы и культурные сокровища в компании опытного гида
«Кроме того, вы зайдете в неоготическую церковь святого Иоанна с великолепной акустикой и высокими шпилями и в один из старейших в мире Музеев дизайна — я расскажу о необычной экспозиции, редко освещаемой в путеводителях»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все самое интересное о Хельсинки
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
«Он интересен и своей новой архитектурой: музей современного искусства «Киазма», издательский дом Саноматало — гостиная горожан и Дом Музыки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 апреля 2024Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
- ЛЛена22 апреля 2024Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
- AAlexander21 марта 2024Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
- LLarysa23 февраля 2024First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
- EEvelina8 февраля 2024Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
- ЕЕлена27 января 2024Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
- ЕЕкатерина6 января 2024Инна прекрасно преподнесла и историю, и путь экскурсии, много рассказала тонкостей культуры, особенностей финов. Нам очень все понравилось. Сначала она нам показалась немного холодной и какой-то не очень нами заинтересованной, но через пару минут все стало намного лучше! Очень рекомендуем!
- ААнтон17 декабря 2023Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
- VViktors4 сентября 2023Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.
- ММихаил13 августа 2023Инна хороший гид знает город преподносит материал грамотно доступно с хорошими иллюстрациями Знает расписание объектов внимательна к клиентам Я очень доволен и рекомендую ее другим гостям города
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Музеи»
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