Музеи и искусство Хельсинки

Найдено 9 экскурсий в категории «Музеи» в Хельсинки на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хельсинки - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
58 отзывов
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
«Вы увидите «культурный треугольник», состоящий из Дома музыки, современной публичной библиотеки Ооди и инновационного художественного музея Amos Rex»
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
95 за всё до 5 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
114 отзывов
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
150 за всё до 4 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
113 отзывов
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
«Мы пройдем по подземным переходам и посмотрим, как работает метро в городе, а если захотите, посетим музей под землей»
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
35 за человека
Хельсинки для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Хельсинки для детей: зоопарк, музеи, парки развлечений и не только
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
«Интерактивный естественно-научный музей: здесь точно понравится детям постарше и самим родителям»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Самые красивые места Хельсинки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
21 отзыв
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
«), какие интересные музеи стоит посетить и где можно отведать лучший кофе, а также помогу выбрать ресторан, бар, клуб»
Завтра в 09:30
10 июня в 16:30
118 за всё до 6 чел.
Русское прошлое Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Русское прошлое Хельсинки: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
«Билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются отдельно и самостоятельно»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Прогулка вдоль залива Тöölö
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прогулка вдоль залива Тöölö: архитектура и истории Хельсинки
Приглашаем на уникальную прогулку по району Тöölö, где архитектура и истории оживают в одном маршруте
«Район интересен и своей новой архитектурой: музей современного искусства «Кiasma», издательский дом Sanomatalo — гостиная горожан и Дворец Музыки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за всё до 10 чел.
Нетуристический Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Нетуристический Хельсинки: экскурсия по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Хельсинки, открывая его скрытые районы и культурные сокровища в компании опытного гида
«Кроме того, вы зайдете в неоготическую церковь святого Иоанна с великолепной акустикой и высокими шпилями и в один из старейших в мире Музеев дизайна — я расскажу о необычной экспозиции, редко освещаемой в путеводителях»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 10 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Все самое интересное о Хельсинки
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
«Он интересен и своей новой архитектурой: музей современного искусства «Киазма», издательский дом Саноматало — гостиная горожан и Дом Музыки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
110 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
  • Л
    Лена
    22 апреля 2024
    Самые красивые места Хельсинки
    Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
  • A
    Alexander
    21 марта 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
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    в аэропорт и обратно. Она показала нам много интересных достопримечательностей города. Она даже организовала горящую однодневную поездку в Таллинн. Она была терпелива и любезна на каждом шагу. Мы очень рекомендуем Ольгу.

  • L
    Larysa
    23 февраля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
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    hours, but I wanted to come back… Come back and slowly visit the places that I identified to myself from the guide’s story about this city, about the people who lived here. Come back and immerse yourself in their traditions, listen to the music they listen to, admire nature… Just listen to the silence… These are my impressions after meeting Helga. Two hours in Helsinki and there’s a lot of think about… Thank you and all the best Первый раз в Финляндии. Первый раз в Хельсинки. И уже не первый раз на экскурсии. Пусть ненадолго, всего два часа, но мне захотелось вернуться… Возвращайтесь и потихоньку посещайте те места, которые я определил для себя из рассказа гида об этом городе, о людях, которые здесь жили. Вернитесь и окунитесь в их традиции, послушайте музыку, которую они слушают, полюбуйтесь природой… Просто послушай тишину… Вот мои впечатления после знакомства с Хельгой. Два часа в Хельсинки и много о чем подумать… Спасибо и всего наилучшего

  • E
    Evelina
    8 февраля 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
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    первый день в поездке проводить с гидом. Выбор делала интуитивно, понравилось описание. Оформила заявку и в течении 10 минут получила подтверждение, письмо. Быстро договорились о месте и времени встречи. Было очень приятно, что меня встретили с улыбкой, немного расспросили обо мне: возраст, где живу, профессию, который раз в Хельсинки. И после этого провели просто ОБАЛДЕННУЮ индивидуальную экскурсию, идеально подобранную под мои ценности и взгляды. Весь маршрут был построен под погодные условия, что, конечно, в конечном итоге привело к тотальному ощущению КОМФОРТА И ЗАБОТЫ. Интерес и любопытство не покидали до момента расставания. Я окунулась с головой в историю Финляндии и всё поняла! От начала до конца, все факты и нюансы, всё сошлось в объёмную картинку. На память получила рекомендации к посещению в городе, добрые пожелания, вкуснейшую конфету, очень красивую открытку и две газеты об истории города Хельсинки: на английском для меня и на шведском в подарок из Хельсинки для подруги. Ну и конечно на память я увезла ощущение красоты Финляндии и полной удовлетворённости от выбора гида. Восторг!

    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У
  • Е
    Елена
    27 января 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
  • Е
    Екатерина
    6 января 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Инна прекрасно преподнесла и историю, и путь экскурсии, много рассказала тонкостей культуры, особенностей финов. Нам очень все понравилось. Сначала она нам показалась немного холодной и какой-то не очень нами заинтересованной, но через пару минут все стало намного лучше! Очень рекомендуем!
  • А
    Антон
    17 декабря 2023
    Самые красивые места Хельсинки
    Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
  • V
    Viktors
    4 сентября 2023
    Хельсинки для детей
    Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.
  • М
    Михаил
    13 августа 2023
    Все самое интересное о Хельсинки
    Инна хороший гид знает город преподносит материал грамотно доступно с хорошими иллюстрациями Знает расписание объектов внимательна к клиентам Я очень доволен и рекомендую ее другим гостям города

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Хельсинки - первое знакомство
  2. По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
  3. Хельсинки - самое главное и не только
  4. Хельсинки для детей
  5. Самые красивые места Хельсинки
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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Музеи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 35 до 150. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 358 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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